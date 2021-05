Mannheim. (RNZ) Die Universität Mannheim, die Fakultät für Betriebswirtschaftslehre und die Alumnivereinigung Absolventum Mannheim trauern um Prof. Dr. Hans Raffée (Foto: Mattern), der am 11. Mai im Alter von 91 Jahren verstorben ist. Bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1994 war Raffée Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Marketing II und galt als einer der sachkundigsten Marketing-Experten Deutschlands.

Hans Raffée wurde 1929 in Danzig geboren und studierte von 1951 bis 1955 Betriebswirtschaftslehre an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt. Von 1955 bis 1961 war er dort als wissenschaftlicher Assistent tätig. Von 1962 bis 1964 war er persönlicher Assistent von Josef Neckermann, dem Inhaber der Neckermann Versand KG. 1969 wurde er habilitiert und folgte einem Ruf an die Universität Mannheim.

Dort hat er Generationen von Studierenden durch sein Fachwissen ebenso wie durch sein gesellschaftliches und kulturelles Engagement geprägt. Dafür erhielt er neben anderen Ehrungen 2003 das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse und 2006 die Universitätsmedaille. "Hans Raffée wird unserer Universität sehr fehlen. Für seinen unentwegten Einsatz gebührt ihm unsere tiefe Dankbarkeit", erklärte Unirektor Prof. Thomas Puhl.

Über seine Forschungs- und Lehrtätigkeit sowie seine Aktivität in verschiedenen universitären Gremien hinaus beteiligte er sich als Spezialist und Berater für strategisches und internationales Marketing an Projekten – unter anderem des Bundesministeriums für Bildung und Forschung sowie der europäischen Post- und Fernmeldeverwaltungen. Hans Raffée trug mit seiner wissenschaftlichen Arbeit schon früh dazu bei, betriebswirtschaftliche Problemlösungsinstrumente – speziell des Marketings – für soziale Anliegen nutzbar zu machen.

Unter seiner maßgeblichen Initiative entstand 1995 mit Absolventum Mannheim das größte Absolventennetzwerk Deutschlands. Raffée hatte bis zu seinem Tod das Amt des Ehrenpräsidenten von Absolventum inne.