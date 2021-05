Von Olivia Kaiser

Mannheim. Es ist eine unbequeme Wahrheit, die derzeit die Mannheimer Stadtspitze umtreibt: Vor allem junge Menschen mit Migrationshintergrund kamen am 15. Mai zur pro-palästinensischen Kundgebung auf den Friedensplatz. Ein Teil von ihnen fiel durch offen zur Schau getragenen Antisemitismus auf. Es ist zu bezweifeln, dass sie ausnahmslos auf Mannheim stammen. Doch es ist ein Warnsignal, dass unterhalb der Oberfläche der liberalen Stadtgesellschaft mit ihrer "Mannheimer Erklärung für ein Zusammenleben in Vielfalt" etwas brodelt.

"Wir müssen uns vertiefte Gedanken über Prävention machen", erklärte der Erste Bürgermeister Christian Specht in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Man müsse überlegen, was man gegen "diese breite Form des Antisemitismus auch in migrantischen Milieus, die wir hier erlebt haben", tun könne – beispielsweise in der Jugendarbeit oder mit sozialen Projekten. Dies werde Gegenstand einer Sitzung des Gemeinderats werden, kündigte Specht an.

Allerdings scheint Mannheim in diesem Bereich bereits gut aufgestellt. Eine Nachfrage der RNZ ergab eine mehrseitige Antwort aus dem Dezernat für Bildung, Jugend und Gesundheit. Es gibt zahlreiche Antirassismus- und Antidiskriminierungsprojekte an Schulen sowie städtischen und freien Jugendeinrichtungen. In der Jugendarbeit nehme der Begriff der "gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit" einen hohen Stellenwert ein", betont Dezernatssprecherin Klehr-Merkl. "Dabei geht es um die Auseinandersetzung mit den Themen Rassismus, Extremismus, Diskriminierung und Ausgrenzung. Antisemitismus ist ein Element in diesem Themenkomplex."

Antisemitismus sei auch Bestandteil von Jugendprojekten, die sich mit Nationalsozialismus und Holocaust befassen, so Klehr-Merkl. Dabei kooperiert die Stadt mit externen Akteuren. So zu Beispiel dem Anne Frank Zentrum in Berlin, dessen Ausstellung 2020 in Mannheim zu sehen war, oder dem Netzwerk für Demokratie und Courage Baden Württemberg, das Projekttage in der KZ-Gedenkstätte im Stadtteil Sandhofen veranstaltet.

Um Vorurteile abzubauen, ist das Kennenlernen des anderen elementar. Deshalb lädt die Jüdische Gemeinde zu Führungen durch die Synagoge ein und beteiligt sich an dem Projekt "Meet a Jew" des Zentralrats der Juden in Deutschland. Gemeindemitglieder besuchen Schulklassen oder Jugendgruppen, um über ihren Glauben sowie das heutige jüdische Leben in Deutschland zu berichten und Fragen zu beantworten. Das Lessing-Gymnasium arbeitet seit 13 Jahren mit dem Leo-Baeck-Education-Center in der israelischen Partnerstadt Haifa bei Projekten gegen Antisemitismus, Rechtsradikalismus und für eine von Diversität geprägte Zivilgesellschaft zusammen.

Das Mannheimer Institut für Integration und interreligiöse Arbeit fördert den Dialog zwischen den Religionen, beispielsweise mit dem Kinder- und Jugendprojekt "Schalom, Salam und Frieden", das in Kooperation mit dem ökumenischen Zentrum Sanctclara und der Stadtbibliothek Mannheim entstanden ist. Christliche, muslimische und jüdische Referentinnen berichten von ihrem Glauben und wollen so Vorurteilen entgegenwirken. Auch die Teilnehmer können über sich und ihr Leben erzählen.

Um dieses Engagement zu unterstützen, nimmt die Stadt auch Geld in die Hand: Der Gemeinderat hat für den Doppelhaushalt 2020/2021 einen neuen Fördertopf zur Stärkung zivilgesellschaftlichen Engagements gegen Rechtsradikalismus, Muslimfeindlichkeit, Antisemitismus und Antiziganismus bewilligt. "Der Aktionsfonds ist ein Angebot an die Stadtgesellschaft, sich sowohl mit bewährten Ansätzen aber auch neuen Ideen für unsere freiheitlich-demokratischen Werte einzusetzen sowie rassistischen und menschenverachtenden Gesinnungen aktiv entgegenzuwirken", erklärt Beate Klehr-Merkl.

Zur Beratung und Auswahl der eingegangenen Anträge wurde ein Fachgremium gebildet, dem auch Susanne Benizri, Erziehungsreferentin im Jugendreferat der Israelitischen Religionsgemeinschaft Baden, angehört. In der ersten Förderrunde von Juli bis Dezember 2020 wurden mit 40.000 Euro neun Projekte gefördert.

Es passiert also einiges, allerdings drängt sich die Frage auf, ob diese Präventionsprojekte die richtigen Menschen erreichen: "Das muss überdacht werden", sagt Rita Althausen, die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde. "Wir müssen uns eingestehen, dass einige Integrationsprogramme nicht gegriffen haben." Jetzt gelte es, an diese Gruppen heranzukommen und den Dialog zu suchen. Darüber mache man sich auch im Forum der Religionen Gedanken, sagt Mikail Kibar, Sprecher der Türkisch-Islamischen Gemeinde der Yavuz Sultan Selim Moschee.

Rita Althausen gibt zu bedenken, dass es nicht nur wichtig ist, jungen Menschen über den Holocaust aufzuklären und sie für die Erinnerungskultur zu sensibilisieren, sondern – vor allem nach den jüngsten Vorkommnissen – den heutigen Antisemitismus schärfer in den Blick zu nehmen. Das dürfte aber nur funktionieren, wenn Lehrer, Sozialarbeiter und Jugendbetreuer entsprechend geschult sind (siehe Artikel unten).

In Mannheim gebe es Fortbildungen zum Thema Diskriminierung, unter anderem auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kindertageseinrichtungen, so Klehr-Merkl. Dies geschehe, "damit bereits bei der frühkindlichen Bildung von frühesten Kindesbeinen an eine entsprechende Sensibilisierung erfolgen kann." Ob das ausreicht, ist eine weitere Frage, der man sich im Rathaus wird stellen müssen.