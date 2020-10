Mannheim. (oka) Ein Bürger hat sich per E-Mail bei der CDU-Fraktion gemeldet und angegeben, dass er das Reihenhaus, das die GBG an den designierten Baudezernenten Ralf Eisenhauer (SPD) vermietet hat, kaufen wollte. Das gab die CDU am Donnerstag bekannt. Der Bürger schreibe, dass er sich auch auf das Objekt Anna-Maria-von-Schrader-Weg 2 beworben, jedoch die Antwort erhalten habe, dass das Objekt bereits reserviert sei. Der Bürger schreibt auch, dass das Haus nicht zur Miete angeboten worden sei.

Damit sei die Aussagen der GBG widerlegt, dass es keine weiteren Kaufinteressenten, sondern nur einen Mietinteressenten, nämlich Herrn Eisenhauer, gegeben habe, betont Christian Hötting, Pressesprecher des CDU-Kreisverbands Mannheim. "Stadt und GBG sind nun aufgefordert, eine unabhängige rechtliche Untersuchung dieser Vorgänge einzuleiten. Dies gilt es transparent und offen aufzuklären und daran müssen alle Beteiligten mitwirken, auch Herr Eisenhauer." Nach Rücksprache mit dem Bürger hat habe man dessen E-Mail einschließlich seiner Daten dem Oberbürgermeister sowie der GBG-Geschäftsführung übermittelt, so Höttig.

Update: Donnerstag, 8. Oktober 2020, 14.15 Uhr

Von Olivia Kaiser

Mannheim. Er brach sein Schweigen – aber eigentlich auch nicht. In einer kurzen Erklärung hat sich der SPD-Fraktionssprecher und designierte Baudezernent Ralf Eisenhauer in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats zu zwei Anträgen von CDU und Freie Wähler/Mannheimer Liste geäußert. Darin forderten die beiden Fraktionen umfassende Aufklärung über die Anmietung eines Hauses der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GBG im "Centro Verde", das eigentlich zum Verkauf stand. Denn der Vorwurf steht im Raum, dass Eisenhauer als GBG-Mitarbeiter und Kommunalpolitiker eine Vorzugsbehandlung der städtischen Wohnungsbaugesellschaft erhalten hat.

Er sei seit 2012 Mitarbeiter der GBG und von 2006 bis 2009 Mitglied des Aufsichtsrats gewesen, so der 51-Jährige. Das war aber auch alles, was Ralf Eisenhauer verlauten ließ. Die geforderte Transparenz würden Stadtverwaltung und GBG schaffen. Weitere persönliche Fragen wolle er in den Stadtrat-Fraktionen, die ihn wegen seiner Kandidatur zum Baudezernent eingeladen haben, beantworten.

Das ist für die Christdemokraten bei Weitem nicht genug, wie sie in einer Erklärung deutlich machen: "Was der SPD-Chef im Gemeinderat gesagt hat, war eine Nicht-Erklärung", monieren die Stadträte Katharina Funck und Thomas Hornung. Letzterer ist nicht nur Stadtrat, sondern auch der Büroleiter des CDU-Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel, der vor ein paar Wochen ebenfalls mit einer Immobilien-Affäre mit GBG-Beteiligung in die Schlagzeilen geraten ist. Er durfte in einer GBG-Drehscheibenwohnung einen seiner Mieter unterbringen, obwohl das eigentlich gegen die Richtlinien verstößt. Nach eigenem Bekunden wusste Löbel das aber nicht.

Der Öffentlichkeit und nicht nur hinter verschlossenen Türen den Gemeinderatsfraktionen gegenüber müsse Eisenhauer "alles auf den Tisch legen", fordert Funck. So sieht das auch Thomas Hornung: "Er selbst muss für maximale Transparenz sorgen und die schwerwiegenden Vorwürfe entkräften."

Ralf Eisenhauer müsse schnellstens dafür Sorge tragen, dass die GBG nicht in den Ruch der Vetternwirtschaft kommt und er selbst nicht in den Verdacht, sich als SPD-Fraktionsvorsitzender und möglicher zukünftiger Bürgermeister Vorteile verschafft zu haben, die der GBG mindestens in ihrem Ruf, wenn nicht sogar finanziell schaden. "Mit seiner Nicht-Erklärung im Gemeinderat hat Ralf Eisenhauer sich gegenüber der Öffentlichkeit verweigert. Das ist unangemessen", so Hornung.

Update: Mittwoch, 7. Oktober 2020, 19.49 Uhr

Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Noch ist die Miet-Affäre des CDU-Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel nicht restlos aufgeklärt, da gerät der SPD-Gemeinderatsfraktionschef und designierte Baubürgermeister Ralf Eisenhauer in Verdacht, sein politisches Amt für private Interessen ausgenutzt zu haben. Löbel hatte Gästewohnungen der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GBG angemietet und – seiner Darstellung zufolge – unwissentlich aus privatwirtschaftlichen Gründen gegen die Richtlinien der Gesellschaft verstoßen. Eisenhauer soll ebenfalls mit den internen Anweisungen in Konflikt geraten sein. In beiden Fällen gibt die als gemeinnützige Baugesellschaft gegründete Unternehmensgruppe, die mit 300 Mitarbeitern fast 150 Millionen Euro Umsatz pro Jahr macht, eine denkbar schlechte Figur ab.

"Missbrauch der eigenen Position zum persönlichen Vorteil, zugunsten Dritter oder zum Schaden des Konzerns dulden wir nicht", lautet ein Grundsatz der GBG. Die Fraktionen von Mannheimer Liste, CDU und "LiParTie" (Mitglieder der Parteien "Die Linke", "Die Partei" und "Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei)") im Gemeinderat wollen wissen, ob dieser hehre Grundsatz für Eisenhauer als wichtigen Mitarbeiter eines städtischen Unternehmens und SPD-Hoffnungsträger aus parteipolitischem Kalkül außer Kraft gesetzt wurde.

Der 51-Jährige arbeitet als Projektentwickler für Konversionsflächen im Auftrag der MWSP, einer Tochtergesellschaft der GBG und der Stadt Mannheim. Und schweigt beharrlich zur Frage: Wann und vom wem hatte er erfahren, dass ein Haus nicht verkauft worden war und nun zur Miete stand?

Ralf Eisenhauer. Foto: vaf

Eine öffentliche Ausschreibung oder Annoncierung des Reihenendhauses, das am Markt übrig geblieben war, hat es im Fall Eisenhauer jedenfalls nicht gegeben, wie die GBG bestätigt. Der Diplom-Geologe gilt als designierter Nachfolger von Baubürgermeister Lothar Quast, der Ende des Jahres in Pension geht. Die Wahl am 3. November wäre eigentlich eine Formsache, da die SPD das Vorschlagsrecht besitzt und sich mit den Grünen und der CDU über die Besetzung der fünf Dezernenten-Stellen interfraktionell geeinigt hat. Inzwischen aber diskutieren Kommunalpolitiker Vorwürfe aus einem anonymen Schreiben an die Fraktionsvorsitzenden, das der RNZ vorliegt.

Die GBG soll ihrem damals frisch gebackenen "Fachbauleiter Altlasten" im Jahr 2012 bei der Suche nach einem schicken Einfamilienhaus kräftig unter die Arme gegriffen haben. Fündig wurde man im Anna-Maria-von-Schrader-Weg, wo das Unternehmen in dieser Zeit 41 Objekte, darunter acht Reihenhäuser, auf einer ehemaligen Konversionsfläche zum Verkauf im Angebot hatte. 40 der attraktiven Gebäude im "Centro Verde" gingen weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. Nur das mit 140 Quadratmeter größte Reihenendhaus mit zwei Garagen wollte offenbar niemand haben. Und so zog Familie Eisenhauer dort ein – allerdings als Mieter. Wenige Monate zuvor war er zum SPD-Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat aufgestiegen. Dass sein Parteifreund und Ex-Stadtrat Wolfgang Bielmeier damals Chef der städtischen Wohnungsbaugesellschaft war, legt für manche den Verdacht einer SPD-Seilschaft nahe und dass das Haus bewusst nicht verkauft wurde.

Die GBG bestätigt auf RNA-Nachfrage, dass im genannten Bauabschnitt tatsächlich bis auf ein Objekt alle Wohneinheiten verkauft worden waren. Das spätere Wohnhaus von Eisenhauer sei aber zunächst für einen Käufer vorgemerkt gewesen, "der allerdings einen Rückzieher gemacht hat." Ein zweiter Interessent namens Ralf Eisenhauer sei an der Möglichkeit der Anmietung interessiert gewesen. Und so kam es dann. Die Fragen, ob allen Kaufinteressenten die Häuser alternativ damals auch zur Miete angeboten wurden und wie die Vergabe zur Vermietung des Hauses Nummer 2 geregelt war, bleiben ebenso unbeantwortet wie jene, ob sich auch mögliche andere Interessenten auf die Anmietung dieses Hauses bewarben.

In ihrem Antrag an Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD), auch Aufsichtsratschef der GBG, fordert die Mannheimer Liste eine unverzügliche Klärung der möglichen Vermengung von privatwirtschaftlichem Interesse und politischem Mandat. "Sollte an den anonymen Vorwürfen etwas dran sein, ist Eisenhauer als Baubürgermeister nicht tragbar", schreibt die LiParTie-Fraktion. Inzwischen wohnt Eisenhauer nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung nicht mehr in dem Reihenhaus, sondern ist in eine neue, von der GBG gebaute Loft-Wohnung umgezogen.