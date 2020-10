In einem Objekt der GBG im „Centro Verde“ wohnte Ralf Eisenhauer mit seiner Familie bis Ende vergangenen Jahres. Fotos: Gerold

Mannheim. (alb) Der SPD-Gemeinderatsfraktionschef und designierte Bau- und Verkehrsbürgermeister Ralf Eisenhauer hat vor wenigen Wochen in einer sehr persönlichen Erklärung Stellung dazu genommen, warum er vor acht Jahren ein Haus seines Arbeitgebers, der GBG, anmietete, obwohl das Objekt der städtischen Tochtergesellschaft eigentlich verkauft werden sollte. Dennoch warf ihm die CDU in drei Pressemitteilungen in bissigem Tonfall mangelnde Aufklärung vor, allen voran Pressesprecher Christian Hötting und Stadtrat Thomas Hornung.

Kreisverbandschef Nikolas Löbel sagte jetzt bei einer Pressekonferenz, die CDU hätte sich zurückhaltender äußern müssen. Einen Seitenhieb auf Eisenhauer konnte er sich trotzdem nicht verkneifen. "Ich glaube, dass ich mehr Transparenz an den Tag gelegt habe als er", meinte Löbel. Er selbst hatte während der Sanierung seines 2019 gekauften Mehrfamilienhauses zu Unrecht zwei Mieter in Drehscheibenwohnungen der GBG untergebracht.

"Ich habe nicht irgendjemanden dort angerufen, den ich kenne. Aber ich bin eben mal nicht nur Bürger", sagte der Parlamentarier. Wenn er sich als Nikolas Löbel beim Kundencenter der GBG melde, dann immer auch als Bundestagsabgeordneter. Dass die betroffenen Mitarbeiter Probleme bekamen, weil sie sich nicht an interne Anweisungen gehalten hatten, tue ihm leid. "Ich möchte mich bei ihnen entschuldigen", sagte Löbel beim Nominierungsparteitag. Die GBG sieht keinen politischen Einfluss, hat die Rolle des Abgeordneten aber auch nicht untersucht.