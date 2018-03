Mannheim. (U.W.) Im Prozess um die Messerattacke auf eine Polizistin hat das Mannheimer Landgericht das Urteil gesprochen und die Unterbringung des Täters in einer Psychiatrie angeordnet. Der Mann war aus dem Zentralinstitut für seelische Gesundheit in der Mannheimer Innenstadt geflohen und hatte mit einem Messer eine Polizistin angegriffen und verletzt.

Es sind dramatische Szenen, die sich am 7. August 2017 in Mannheims Innenstadt abspielen. Ein Psychiatriepatient bedroht Arzt und Pfleger mit einem Messer und flieht dann von der geschlossenen Station. Vor dem Gebäude des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit trifft er auf herbeigerufene Polizisten. Die Beamten versuchen den erregten Mann zu beruhigen und fordern ihn auf, das Messer wegzulegen. Ohne Erfolg. Sie setzen darauf Pfefferspray und Schlagstöcke ein. Doch der 50-Jährige gibt nicht auf und ruft: "Erschießt mich." Plötzlich geht er auf eine Beamtin zu, holt zweimal mit dem Messer aus und sticht in Richtung ihres Halses. Die Frau duckt sich, um dem Angriff auszuweichen und wird nur leicht am Hinterkopf verletzt. Ein hinter ihr stehender Kollege schießt sechs Mal auf den Angreifer. Schwer verletzt wird er in eine Klinik eingeliefert und operiert.

Vor Gericht entschuldigte der Mann sich am Montag bei der als Zeugin geladenen Polizistin: "Ich war in einem Ausnahmezustand. Ich kann es mir nicht erklären", sagte er. "Sie können nichts dafür", erwiderte die 41-jährige Beamtin und wünscht ihm "alles Gute".

Der Beschuldigte habe den Tod der Frau zumindest billigend in Kauf genommen, so der Vorsitzende Richter Gerd Rackwitz. Obwohl das Klinikmesser nicht sehr scharf gewesen sei, hätte die Polizistin durch die wuchtig geführten Stiche sterben können. Der Mann sei aber schuldunfähig, da er wegen einer psychischen Erkrankung das Unrecht seiner Tat nicht habe einsehen können.

50-Jähriger leidet immer wieder an Wahnvorstellungen

Der 50-Jährige sei für die Allgemeinheit gefährlich, befand Rackwitz. Das Gericht ordnete deshalb die weitere Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik an.

Der Mann leidet seit Ende der 80er Jahre an einer paranoiden Schizophrenie. Immer wieder wird er von massiven Wahnvorstellungen heimgesucht. Im Jahr 1987 kam er das erste Mal in das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit. Mehrere Aufenthalte folgten über die Jahrzehnte. Zuletzt ließ er sich einige Tage vor der Tat freiwillig einweisen, verweigerte jedoch Medikamente. Sein psychischer Zustand verschlechterte sich. Er griff einen Mitpatienten an, der im Rollstuhl sitzt, und bedrohte Mitarbeiter. Er kam deshalb auf eine geschlossene Station und wurde zeitweilig sogar fixiert. Am Morgen des 17. August verlangte er Ausgang. In seinem Wahn bildete er sich ein, dass eine Frau auf der Straße attackiert wird, und wollte ihr helfen. Mit einem Frühstücksmesser bedrohte er einen Arzt sowie Pfleger. Um eine Eskalation zu vermeiden, öffnete man ihm die Türen nach draußen.

Derzeit ist der 50-Jährige in einer psychiatrischen Klinik in Wiesloch untergebracht. Die Türen in die Freiheit werden wohl für lange Zeit verschlossen bleiben. Wie lange er in der Klinik bleiben muss, sei "unmöglich zu sagen", erklärte der psychiatrische Gutachter Hartmut Pleines. Er gehe von einem mehrjährigen Behandlungsverlauf aus. Die Krankheitseinsicht des Patienten sei unzureichend. Das sei ihm "nicht vorwerfbar", sondern sei "Teil der Erkrankung". Der Mann habe früher immer wieder antipsychotische Medikamente abgesetzt. Infolgedessen sei es zu neuen Schüben gekommen. Um dies zu verhindern, sei eine lebenslange medikamentöse Behandlung notwendig. Derzeit sei die Prognose "ungünstig". Erfreulich sei es aber, dass der Patient sich vermehrt mit seiner Erkrankung auseinandersetze und kooperiere.