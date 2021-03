Von Olivia Kaiser

Mannheim. Mit diesem Urteil hatten nach eigenen Angaben weder Staatsanwalt noch Verteidiger gerechnet: Das Schwurgericht mit dem Vorsitzenden Richter Gerd Rackwitz verurteilte am Montag Mohamed K. wegen Totschlags zu neun Jahren Haft. Zudem muss er 5000 Euro Hinterbliebenengeld an die Witwe des Opfers zahlen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 25-jährige Tunesier, der seit circa zweieinhalb Jahren in Deutschland lebt, am 15. Juli 2020 seinen Freund Yasin A. bei einer Schlägerei mit einem Jagdmesser tödlich verletzt hat.

Mohamed K. hatte in der Verhandlung die Tat eingeräumt, aber behauptet, dass der Getötete ihn mit einem Teppichmesser angegriffen habe. Dieser Aussage schenkte das Gericht keinen Glauben. Der ebenfalls in die Schlägerei verwickelte Mohamed L. wurde wegen Beteiligung an einer Schlägerei in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt.

Bei beiden Angeklagten liegt das Urteil weit über dem von Oberstaatsanwalt Andreas Grossmann geforderten Strafmaß. In seinem Plädoyer erklärte dieser, dass sich das Bild der Anklage im Prozess nicht bestätigt habe. Man sei zunächst davon ausgegangen, dass der 26-jährige Yasin A. und sein Bruder von den beiden Angeklagten angegriffen worden seien. In der Verhandlung hatten jedoch viele Zeugen die Aussage der beiden Angeklagten bestätigt, dass sich die vier Männer in der Neckarstadt-West zu einer Schlägerei verabredet hatten.

Der Grund: Der Getötete beschuldigte Mohamed K. am Telefon, dass er verbreite, dass die Ehefrau seines Bruders mit einem anderen Mann geschlafen habe. Dies bestritt der Angeklagte, im weiteren Verlauf des Gesprächs kam es zu massiven Beleidigungen. Am Ende wurde verabredet, sich in der Mittelstraße zu treffen. Das belegen auch die Auswertungen der Handys der Beteiligten.

Was genau es mit diesem Gerücht auf sich hat, und warum sich die Wut der Brüder gegen den Angeklagten richtete und nicht gegen den vermeintlichen Liebhaber – der als Zeuge ausgesagt hat – kam in der Verhandlung nicht wirklich ans Licht. Die Beteiligten fühlten sich in ihrer Ehre verletzt und entschieden sich für eine gewalttätige Konfrontation – mit tragischen Folgen. "Dieser nichtige Vorfall hat zum Tod eines Menschen geführt", konstatierte Grossmann. Er forderte für Mohamed K. eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren und zehn Monaten, für Mohamed L. sollte sie zwei Jahre betragen.

Edgar Gärtner, der Verteidiger von Mohamed K., betonte mehrfach den Grundsatz "Im Zweifel für den Angeklagten". Es sei Spekulation, dass sein Mandant das Messer bereits bei sich trug, als er die Wohnung verließ. Der 25-Jährige hatte ausgesagt, ein Freund habe es ihm während der Schlägerei zugeworfen. Aufgrund des Teppichmessers müsse man also von einer notwehrähnlichen Situation ausgehen, so Gärtner.

Verteidigerin Constanze Kumpf verwies auf das dynamische Kampfgeschehen. Ihr Mandant Mohamed L. habe seinem Freund beistehen und vermitteln wollen. Sie plädierte für eine Freiheitsstrafe von nicht länger als einem Jahr, die zur Bewährung ausgesetzt werden soll. Mohamed L. könne nach seiner Freilassung wieder in die Erstaufnahmeeinrichtung nach Karlsruhe zurückkehren, wo er Mohamed K. Ende 2019 kennengelernt hatte. Ihr Mandant wolle wieder in sein Heimatland Tunesien zurückkehren.

Doch daraus wird jetzt so schnell nichts werden. In der Urteilsbegründung verwies Gerd Rackwitz auf die Videoaufnahmen eines Wettbüros, die weite Teile der Schlägerei dokumentieren. Darauf sei auch zu sehen, dass Mohamed K. insgesamt drei Mal mit dem Messer auf sein Opfer einstach. Zwei Stiche mit der zwölf Meter langen Klinge verursachten leichtere Wunden, doch ein wuchtiger Stich öffnete die Brusthöhle und verletzte die linke Herzkammer. Yasin A. habe starke Schmerzen und wahrscheinlich auch Todesangst gelitten, bevor er bewusstlos wurde, gab der Vorsitzende Richter zu bedenken. Der Mann verstarb trotz schneller Rettungsmaßnahmen noch am selben Abend im Krankenhaus.

"Mit diesem Stich hat der Angeklagte tödliche Verletzungen in Kauf genommen", so Rackwitz. Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass der Getötete Mohamed K. mit einem Teppichmesser in der Leistengegend geritzt habe. Weder an der Kleidung, noch am Körper fanden die Ermittler Spuren. "Das Video spricht dagegen, am Tatort wurde kein Teppichmesser gefunden. Das sind Schutzbehauptungen." Die Tat sei kein minderschwerer Fall, begründete Gerd Rackwitz das Urteil.

Edgar Gärtner kündigte an, in Revision zu gehen. Constanze Kumpf sagte, ihr Mandant wolle sich das erst noch überlegen.

Update: Montag, 29. März 2021

Verteidiger Edgar Gärtner (vorne) und sein Mandant Mohamed K. Foto: Gerold

"Ich wollte ihn nicht töten"

Der Hauptangeklagte im Totschlag-Prozess bricht sein Schweigen und gibt den Messerstich zu.

Von Olivia Kaiser

Mannheim. Den Abend des 14. Juli 2020 hatten die Freunde noch gemeinsam und einträchtig verbracht, keine 24 Stunden später kam es zu einer dramatischen Schlägerei auf der Mittelstraße, bei der Mohamed K. den 27-jährigen Yasin B. mit einem Messer so schwer verletzt haben soll, dass dieser im Krankenhaus starb. Wegen Totschlags muss sich der 25-Jährige derzeit vor dem Mannheimer Landgericht verantworten. Ebenfalls angeklagt ist der 26-jährige Mohamed L., der an der Schlägerei mit dem Getöteten und dessen Bruder teilgenommen haben soll und deshalb wegen schwerer Körperverletzung angeklagt ist (die RNZ berichtete). Nachdem Mohamed L. sich bereits vor Gericht umfassend geäußert hat, bricht am Dienstag nun auch der Hauptangeklagte sein Schweigen und berichtet von den Ereignissen des Tattags.

Am frühen Nachmittag haben die beiden Angeklagten demnach die Wohnung der Brüder in Ludwigshafen verlassen, wo sie übernachtet hatten. Sie fuhren in die Neckarstadt, wo Mohamed K. in der Wohnung seiner Freundin lebt. Dort hielten sie sich auf, später kamen die Freundin und ein weiterer Freund hinzu. Dieser hatte eine Flasche Whisky und Speed dabei. Die Stimmung war gut, bis der Freund einen wütenden Anruf von Yasin B. erhielt.

Dieser habe ihn, Mohamed K., beschuldigt, herumzuerzählen, dass besagter Freund mit der Frau seines Bruders Geschlechtsverkehr gehabt habe. "Ich habe gesagt, dass das nicht wahr ist", beteuert der Angeklagte. Doch der Streit ließ sich nicht beilegen, es fielen Beleidigungen und Drohungen. Schließlich sei man übereingekommen, sich an einem Lebensmitteldiscounter in der Mittelstraße zu treffen, um die Sache zu klären.

Mohamed L. sei zunächst auf die Brüder zugegangen, weil er vermitteln wollte, wurde jedoch sofort von dem Bruder des Getöteten attackiert. Er selbst sei mit einer vollen Wodkaflasche beworfen worden, die ihn auch am Kopf traf. Auf den Tatortfotos sind die Scherben der Flasche zu sehen. Der Freund habe ihm ein Messer zugeworfen, das er aufhob. "Dann habe ich gesehen, dass Yasin ein Teppichmesser rausgeholt hat", so Mohamed K. "Er hat mich oben an der Jeans gestochen, da habe ich das Messer aus der Scheide gezogen. Als er versucht hat, mich ins Gesicht zu treffen, habe ich zugestochen. Ich wollte ihn nicht töten, ich wollte mich wehren."

Von einem Teppichmesser habe der Angeklagte zuvor nichts erzählt, wundert sich der Vorsitzende Richter Gerd Rackwitz. Verteidiger Edgar Gärtner begründet das mit Begriffsschwierigkeiten. So habe sein Mandant immer von einem "Messer ohne Griff" gesprochen. Erst kurz vor Beginn der Verhandlung sei man mithilfe des Übersetzers darauf gekommen, dass es sich wohl um ein Teppichmesser handeln muss.

Der Freund bestreitet allerdings, dass er Mohamed K. das Messer zugeworfen hat und dass ihm die Tatwaffe gehört. Das Messer fanden Polizisten nach der Festnahme der beiden Angeklagten an der Haltestelle Neckarstadt-West im Gebüsch. Die Untersuchung ergab, dass neben der DNA-Spur des Hauptangeklagten auch eine "Mischspur enthalten ist, die von Ihnen sein könnte", so Rackwitz. Details der Schlägerei unmittelbar vor der Tat will der Zeuge ebenso wenig gesehen haben wie den Messerstich.

Der psychiatrische Gutachter Joachim Schramm erklärt, der Angeklagte leide nicht unter einer seelischen Störung. Der Konsum von Alkohol sowie Amphetaminen und Cannabis sei zwar erwiesen, allerdings nicht in hoher Konzentration. Schramm informierte auch über die Lebensumstände von Mohamed K. So kam der gebürtige Tunesier im Jahr 2018 nach Deutschland – zunächst ins Patrick Henry Village in Heidelberg. Seinen Lebensunterhalt habe er vornehmlich mit Kleinkriminalität bestritten. Im Juni 2019 hätte der 25-Jährige eigentlich abgeschoben werden sollen, wurde aber nicht zu Hause angetroffen. Im Dezember desselben Jahres saß er in der Justizvollzugsanstalt Mannheim, im März 2020 dann in Abschiebehaft in Heilbronn. Doch aufgrund der Corona-Pandemie gab es keine Flüge nach Tunesien, deshalb wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

Update: Mittwoch, 24. März 2021

Prozessauftakt: Mohamed K. (Dritter von rechts) ist wegen Totschlags angeklagt, weil er einen Mann erstochen haben soll. Sein Freund und Mitangeklagter Mohamed L. (links) muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Foto: Gerold

25-Jähriger muss sich wegen Totschlags verantworten

Mitte Juli wurde in der Neckarstadt ein 27-Jähriger im Streit mit einem Messer attackiert. Er erlag noch in der Nacht den Verletzungen.

Von Olivia Kaiser

Mannheim. Es war ein Streit unter Bekannten, der eine dramatische Wendung nahm. Am Ende ist ein 27-Jähriger tot. Am Montag hat vor dem Mannheimer Landgericht der Prozess gegen Mohamed K. begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 25-jährigen Tunesier vor, Yasin A. am 15. Juli 2020 mit einem Messerstich getötet zu haben und klagt ihn wegen Totschlags an. Mit ihm auf der Anklagebank sitzt sein Freund Mohamed L., der sich wegen schwerer Körperverletzung verantworten muss. Während Mohamed K. schweigt, macht der 26-jährige Mitangeklagte umfängliche Aussagen zu seiner Person und zur Tat.

Demnach arbeitete Mohamed L. in einem Hotel im Großraum Tunis und lernte dort 2013 seine Frau kennen, die in den Niederlanden lebt. Nach der Hochzeit 2018 zog er zu ihr. Doch bald gab es Probleme, das Paar trennte sich. Mohamed L. kam nach Mannheim. Dort freundete er sich mit dem Mitangeklagten an. Auch der Getötete und dessen Bruder gehörten zum Freundeskreis. An dem Abend vor der Tat traf sich die Gruppe noch in der Wohnung des Getöteten, die beiden Angeklagten übernachteten dort.

Am Tattag habe er Mohamed K. in der Wohnung von dessen Freundin in der Neckarstadt-West besucht, erzählt er. Zwei weitere Männer seien gekommen, man habe Alkohol und Speed konsumiert. Dann rief Yasin A. an und warf Mohamed K. vor, dass dieser "überall herumerzähle", die Frau seines Bruders habe mit einem anderen Mann Geschlechtsverkehr gehabt. Bei dem Betreffenden handelte es sich um einen der beiden später eingetroffenen Männer.

Einzelheiten des Gesprächs will Mohamed L. nicht gehört haben, da er sich in einem anderen Zimmer befand und die Musik laut war. Doch offenbar hatte der Getötete am Telefon gesagt, er werde mit seinem Bruder vorbeikommen, um die Sache zu klären. Mohamed L. sagte aus, dass die Brüder des Öfteren in Streitigkeiten verwickelt gewesen seien, die auch in Prügeleien mündeten. "Deshalb habe ich erwartet, dass es zu einer Schlägerei kommt", sagt er und beteuert, dass er nicht wusste, dass Mohamed K. ein Messer bei sich trug.

Die Gruppe verließ die Wohnung und traf gegen 20.10 Uhr an der Kreuzung Mittel- und Zehntstraße auf die Kontrahenten. Mohamed K. sei sehr aufgeregt gewesen, auch weil der Getötete im Telefongespräch seine Mutter beleidigt habe. Er habe die Situation entschärfen wollen und sei deshalb auf Yasin A. zugegangen, so Mohamed L. Doch dieser habe versucht, ihn zu schlagen. Er wehrte sich, stürzte jedoch im Handgemenge zu Boden und schützte seinen Kopf vor Schlägen. Deshalb habe er die Tat selbst nicht gesehen. "Als ich wieder aufblickte, lag Yasin blutend auf dem Boden." Die Männer flohen und trennten sich dabei. Die Polizei nahm die beiden Angeklagten wenig später an der Stadtbahn-Haltestelle Neckarstadt-West nahe der Untermühlaustraße fest.

Eine Polizistin und ihr Kollege sagen aus, dass Mohamed K. das Messer kurz vor dem Zugriff in ein Gebüsch warf. Dort wurde es sichergestellt, an der zwölf Zentimeter langen Klinge befanden sich Blutspuren. Oberstaatsanwalt Andreas Grossmann wirft Mohamed K. vor, das hinter dem Rücken versteckte Jagdmesser gezückt und damit zunächst den Bruder des Getöteten am Arm verletzt zu haben. Dann habe er dem 27-Jährigen einen Stich in den Oberkörper versetzt und ihn dabei schwer verletzt. Die Ermittlungen haben ergeben, dass sich die Messerattacke auf der Mittelstraße vor einem Friseursalon ereignete. Die Brüder schleppten sich noch bis zur Kreuzung Elfenstraße, wo Yasin A. dann zusammenbrach.

Auch die Polizistin, die nur Minuten später mit ihrem Streifenpartner am Tatort war, tritt in den Zeugenstand. Sie sagt aus, dass sich dort viele Schaulustige versammelt hatten – darunter auch Menschen, die das Geschehen verfolgt hatten und Hinweise gaben. Sie selbst habe zunächst erste Hilfe geleistet, bis der Rettungswagen eintraf. Da sei der Mann bereits bewusstlos gewesen. Aufgrund von Videoaufnahmen aus einem Wettbüro gab es eine Beschreibung der Flüchtigen. Am Tatort wurde zudem eine Tasche mit Ausweisdokumenten von Mohamed K. gefunden.

Yasin A. erlag noch in derselben Nacht seinen schweren Verletzungen an Lunge und Herz. Mohamed L. betont, sein Freund habe den Mann nicht töten wollen. "Er hat gesagt, es war nur ein leichter Stich." Der Prozess wird am 10. März fortgesetzt.

Update: Montag, 1. März 2021, 20.42 Uhr

Zwei junge Männer nach tödlicher Attacke angeklagt

Der 25-Jährige soll seinen Kontrahenten mit einem Jagdmesser getötet haben. Zusammen mit einem 26-Jährige hatte er zuvor auf das Opfer und seinen Bruder eingeprügelt.

Mannheim. (dpa) Nach dem gewaltsamen Tod eines 27 Jahre alten Mannes in Mannheim hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen zwei mutmaßliche Täter erhoben. Wie die Behörde am Montag mitteilte, sollen die 25 und 26 Jahre alten Verdächtigen nach einem Streit zunächst auf den Mann und seinen Bruder eingeprügelt haben. Später soll der jüngere Verdächtige mit einem Jagdmesser zugestochen haben.

Dabei sei der 27 Jahre alte Mann so schwer verletzt worden, dass er kurz nach dem Streit am Abend des 15. Juli mit schweren Lungen- und Herzverletzungen in einer Klinik starb. Gegen beide mutmaßliche Täter wurde damals Haftbefehl erlassen, sie sitzen in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft hat nun gegen den 25 Jahre alten Mann Anklage wegen Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erhoben. Der 26 Jahre alte Verdächtige soll an dem Angriff mit körperlicher Gewalt beteiligt gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem gefährliche Körperverletzung vor. Die Verdächtigen waren nach der Auseinandersetzung im Stadtteil Neckarstadt-West geflüchtet. Die Polizei nahm später zunächst drei Menschen fest - neben den zwei tunesischen Verdächtigen auch eine Frau. Der Tatverdacht gegen sie hatte sich damals aber nicht erhärtet. Beamte stellten aber die mutmaßliche Tatwaffe sicher.

Update: Montag, 7. Dezember 2020, 17.26 Uhr

Zwei Männer nach Messer-Attacke beim Haftrichter

Mannheim. (oka) Nach der Gewalttat am Mittwochabend in der Neckarstadt gibt es einen neuen Zwischenstand der Ermittler: Zwei Männer gelten als dringend tatverdächtig und sollen in Untersuchungshaft genommen werden.

Das ist bisher bekannt: Gegen 20.15 Uhr stritten sich am Mittwoch mehrere Personen in der Mittelstraße aus nichtigem Anlass. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde ein 27-Jähriger mit einem Messer angegriffen.

Die Polizei nahm drei Personen fest. "Davon sind zwei – ein 22- und ein 26-Jähriger – dringend tatverdächtig und werden dem Haftrichter vorgeführt", teilte eine Polizeisprecherin am Donnerstag auf Anfrage der RNZ mit. Dem 22-Jährigen wird vorgeworfen, auf den 27-jährigen Mann mit einem Messer derart eingestochen zu haben, dass dieser eine schwere Lungen- und Herzverletzung erlitt, an welcher er noch am selben Abend im Krankenhaus starb.

Darüber hinaus wird gegen seinen 26-jährigen Mittäter, der sich an dem Angriff auf den 27-Jährigen mit körperlicher Gewalt beteiligt hatte, wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Tatverdächtigen waren zunächst geflüchtet, wurden aber im Rahmen der Fahndung noch am selben Abend vorläufig festgenommen. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde am Tatort sichergestellt.

Einen Zusammenhang zu der Leiche, die am Montag in der Neckarstadt gefunden wurde, gebe es nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht.

Update: Donnerstag, 16. Juli 2020, 17.48 Uhr

Mannheim-Neckarstadt. (pol/pri/mare) Ein Mann ist am Mittwoch nach einer Auseinandersetzung in Mannheim an Stichverletzungen gestorben. Drei Menschen wurden festgenommen, wie ein Sprecher der Polizei am späteren Abend sagte. "Wir gehen davon aus, dass sie in irgendeiner Form etwas zu dem Tatgeschehen sagen können oder beteiligt waren", sagte der Sprecher. Der Mann wurde laut Polizei mit einem Messer attackiert. Bei einer Fahndung seien wenig später die drei Menschen festgenommen worden.

Die Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen habe sich gegen 20.15 Uhr im Stadtteil Neckarstadt-West zugetragen. Die Beamten waren am Abend mit einem Großaufgebot im Einsatz, Rettungskräfte waren ebenfalls vor Ort. Die Mittelstraße im Stadtteil Neckarstadt-West war gesperrt.

Weitere Informationen zu den Hintergründen gaben die Ermittler zunächst nicht bekannt. Am Abend sicherte die Polizei Spuren. "Die genauen Hintergründe der Tat werden derzeit vom Dezernat Kapitaldelikte in Mannheim unter Einbeziehung der Kriminaltechnik ermittelt", hieß es. Der Mann erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Update: Donnerstag, 16. Juli 2020, 8.17 Uhr