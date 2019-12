Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Halbzeit auf der Kurpfälzer Meile der Innovationen: 21 von 42 Ehrentafeln hat der gleichnamige Verein mittlerweile ins Pflaster rechts und links des Eingangs zum Schlosshof in den Gehweg eingelassen, um kluge Köpfe aus der Region zu würdigen. Die jüngste Tafel ist etwas ganz besonderes. "Es ist die einzige, bei der wir einen der Geehrten persönlich begrüßen dürfen", erklärte die stellvertretende Vorsitzende des Vereins, Roswitha Henz-Benz. Denn mit Harald zur Hausen war einer der drei Medizin-Nobelpreisträger, denen die Bronzeplatte gewidmet ist, zur Feierstunde erschienen. Er erhielt 2008 die Auszeichnung für den Nachweis, dass Humane Papillomviren Gebärmutterhalskrebs verursachen.

"Wir verdanken seiner beharrlichen Forschung die erste gezielt gegen eine Krebsart wirkende Impfung", erklärte Henz-Best. Harald zur Hausen, der bis zu seiner Pensionierung 2003 das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg leitete, fühlt sich trotz 30 verliehenen Ehrendoktorwürden und seiner Ernennung zum Ehrenbürger von Heidelberg nach eigenem Bekunden durch die Bronzeplatte besonders geehrt.

Dass die Zahl der Krebserkrankungen trotz erhöhter Heilungschancen ansteigt, beunruhigt den vielfach ausgezeichneten Mediziner und Forscher. "Verbesserte Therapien sind das Eine", sagte er, verbunden mit dem Appell, der Prävention mehr Beachtung zu schenken. Daher findet man den 83-Jährigen nach wie vor im Labor, denn die Entstehung von Krebs infolge von Virusinfektionen bleibt sein Forschungsschwerpunkt.

In Mannheim haben seine mit dem Medizin-Nobelpreis ausgezeichneten Erkenntnisse ebenfalls Wirkung gezeigt. Seit Schuljahresbeginn setzt die Stadt das von der Preventa-Stiftung initiierte Projekt "Freiwillige HPV-Schulimpfung" im Verbund mit niedergelassenen Kinder- und Jugendärzten sowie dem Staatlichen Schulamt um. Damit soll für die seit 2007 vom Robert Koch für Mädchen, seit Juni 2018 auch für Jungen zwischen neun und 14 Jahren empfohlene Impfung geworben werden. "Als einzige Großstadt in Baden-Württemberg", wie Oberbürgermeister Peter Kurz betonte.

Mit zur Hausen werden zwei weitere Medizin-Nobelpreisträger aus der Region geehrt. Der Mediziner und Physiologe Bert Sakmann erhielt 1991 den Nobelpreis für den Nachweis von Ionenkanälen in Zellmembranen und die Erforschung der Signalübertragung innerhalb von Zellen und zwischen Zellen.

Seit 1988 Direktor der Abteilung Zellphysiologie am Max-Planck-Institut für medizinische Forschung in Heidelberg, wurde er 1990 an die Fakultät für Naturwissenschaftliche Medizin der Universität Heidelberg berufen und ein Jahr später Ordentlicher Universitätsprofessor an der Fakultät für Biologie.

1922 wurde der Biochemiker Otto F. Meyerhof für Forschungen über den Stoffwechsel in Muskeln mit dem Medizin-Nobelpreis ausgezeichnet. 1929 wurde Meyerhof die Leitung des Instituts für Physiologie am neu gegründeten Kaiser-Wilhelm-Institut für medizinische Forschung in Heidelberg übertragen, und er wurde zum Honorarprofessor der medizinischen Fakultät ernannt.