Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. In Mannheim können Coffee-to-go-Fans künftig ihren Kaffee umweltfreundlich bechern. Ein neues Mehrwegsystem macht’s möglich: Unter dem Motto "Bleib deinem Becher treu" gehen Stadt und Klimaschutzagentur Mannheim in Kooperation mit der Werbegemeinschaft Mannheim-City und dem Bürger- und Gewerbeverein Östliche Innenstadt ab dem 24. März mit zunächst 30.000 Bechern an den Start. Caroline Golly von der Klimaschutzagentur erklärt das System mit seinen unterschiedlichen Varianten: Partner werden kann grundsätzlich jeder Unternehmer, der Kaffee zum Mitnehmen im Angebot hat.

Die aktuell 14 Unternehmen mit über 50 Verkaufsstellen sind mit Aufkleber, Plakat oder Aufsteller gekennzeichnet. Darauf ist zu erkennen, ob man dort den Becher nur befüllen, befüllen und kaufen, oder befüllen, kaufen und tauschen kann. Ein Aktionsbecher fasst 400 Milliliter und kostet vier Euro. Gebrauchte Becher können gegen eine Wertmarke zurückgegeben werden. Diese wiederum kann bei allen, die am Tauschsystem teilnehmen, gegen einen sauberen Pott eingetauscht werden. Die Verkaufsstellen befüllen zugleich von den Kunden mitgebrachte Mehrwegbecher.

"Immer und überall", "Einer für alle" oder "Er geht mit Dir wohin Du willst" - die Slogans auf dem Kampagne-Cup und das regionale Design zeigen, worauf es den Initiatoren in Mannheim ankommt: Der Mehrwegbecher soll in der Region die Runde machen, wo viele teilnehmende Unternehmen ebenfalls Filialen haben. Coffee-to-go-Nutzer sind schließlich üblicherweise mobil unterwegs. "Die Anregung kam aus der Bürgerschaft", erklärt OB Peter Kurz, der im Zusammenspiel der unterschiedlichen Kooperationspartner gute Voraussetzungen für eine hohe Akzeptanz des Mehrwegsystems sieht.

Im Sinne einer sauberen Stadt werde weniger Abfall erzeugt und Energie verbraucht. Immerhin landen in Mannheim täglich 32.000 Einwegbecher im Müll. "Sie sollen Schritt für Schritt aus dem Straßenbild verschwinden", so Bürgermeisterin Felicitas Kubala. "Man kann sich zum Kaffeetrinken auch einfach mal in ein Café setzen", wirbt sie für eine weitere abfallarme Variante.

Für die Werbegemeinschaft Mannheim-City geht ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. "Und vielleicht war es gut, dass es länger gedauert hat. Denn jetzt haben wir ein stimmiges Konzept und einen hochwertigen, vollständig recycelbaren, schadstofffreien und zugleich bruchstabilen Becher aus Qualitätskunststoff", meint deren Vorsitzender Lutz Pauels. Er ist zuversichtlich, das Teilnehmerfeld bis Ende des Jahres deutlich ausweiten zu können.

"Wir mussten nach einer Lösung suchen, die mit den bestehenden Systemen der Firmen vereinbar ist", so Pauels die Frage, ob Überzeugungsarbeit geleistet werden musste. Neben der Frage, wie die Kundschaft reagieren wird, sei es vor allem um die praktische Handhabung gegangen. "Wir haben uns schließlich gegen ein Pfandsystem mit Geldrückgabe und für Wertmarken entschieden", sagt er und ist sich mit Wolfgang Ockert, Vorsitzender des Bürger- und Gewerbevereins Östliche Innenstadt, einig, "dass es nur funktioniert, wenn möglichst viele mitmachen".

Zum Kampagne-Start finden am 24. März verschiedene Aktionen in der Mannheimer Innenstadt statt. In Q 6/Q 7, wo sich die Gastrobetriebe laut Achim Ihrig, Mitglied der Geschäftsführung von Diringer & Scheidel, an der Mehrwegaktion beteiligen, präsentieren sich am kommenden Freitag und Samstag regionale Kaffeeröstereien. Die Ausstellung "Kaffee - Das schwarze Gold" im Erdgeschoss von Q 6 ist bereits seit Montag geöffnet.