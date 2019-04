Von Marco Partner

Mannheim. Ein Wald ist für gewöhnlich ein Ort der Ruhe. Ein grünes Idyll fern ab von Eile und Hektik, das nur so voller Leben strotzt. Und die großen Waldbewohner, die Bäume, die teilweise bereits seit Hunderten von Jahren stramm in der Erde stehen, sind auch ein Symbol für Beständigkeit und Langsamkeit. Stadtförster Norbert Krotz geht aber gerade alles viel zu schnell. Ob im Käfertaler Wald, im Rheinauer Wald oder im Dossenwald: Das Kiefernsterben macht auch vor Mannheimer Naherholungsgebieten nicht Halt. Seit Jahresbeginn mussten zahlreiche kranke Kiefern gefällt werden. Ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. "Der Prozess ist unkalkulierbar, das bereitet mir große Sorgen", gesteht Krotz. Schon traurig, wie drastisch die Natur gerade demonstriert, dass der Wald auch ein Symbol für Vergänglichkeit ist.

Rote Stämme, rote Nadeln, aufgetürmte Holzstämme: Bei einem Besuch des Rheinauer Waldes gibt der Revierleiter einen Einblick in das Wehleiden in seinem Distrikt. Wo einst dichter Bewuchs war, sind stellenweise nur noch vereinzelte Krönchen zu sehen. Und auch diese sorgen für Sorgenfalten auf des Försters Stirn: "Vor ein paar Wochen war sie noch sattgrün", zeigt Krotz auf eine Kiefer, deren Nadelwuchs sich bereits zur Hälfte rot gefärbt hat. Ein Zeichen, dass auch diese von einem Pilz befallen ist - und leider gefällt werden muss.

Drei Ursachen gibt es für das rasche Baumsterben, das zur Zeit in der gesamten Rheinebene um sich greift: die ungewöhnliche Trockenheit im vergangenen Sommer, Borkenkäfer und der Diplodia-Pilz. Wie bei einem Domino-Effekt kommt dabei meist eins zum anderen: "Durch die extreme Dürre waren die Bäume geschwächt", erklärt Krotz. Ein gefundenes Fressen für den Borkenkäfer, der sich durch die Rinde bohrt und dort seine Larveneier ablegt. "Eine gesunde Kiefer würde sich durch Harzbildung schützen", weiß der Revierleiter. So aber werden durch die Larvengänge die Wasserleitbahnen des Baumes unterbrochen.

Der Diplodia-Pilz dagegen schleicht sich über die Nadelspitzen ins Gehölz und führt zu einem Triebsterben. "Es ist ein sehr aggressiver Pilz", sagt Krotz über den Erreger, der bisher eher in südlichen Gefilden heimisch war und ein rasantes Absterben bewirkt. Möglichst zeitnah müssten die kranken Kiefern daher "entnommen" werden, um eine weitere Verbreitung zu begrenzen. Viele Fragen und auch Beschimpfungen mussten sich der Förster und die Waldarbeiter aufgrund der Fällungen schon anhören. Warum der Spaziergang plötzlich durch einen löchrigen und stellenweise trist wirkenden Wald führt, das wollten nicht alle Hundegassigeher verstehen.

Im Stadtgebiet Mannheims gibt es insgesamt 1800 Hektar Mischwald. Die Kiefer kommt mit einem Anteil von 60 Prozent am häufigsten vor. Nach aktueller Einschätzung ist einem Verlust von mindestens 2000 Kubikmetern Kiefernholz zu rechnen. Die sonstigen Durchforstungs- und Holzerntemaßnahmen hat die Forstbehörde seit Anfang des Winters zugunsten der Arbeiten an abgestorbenen oder absterbenden Kiefern komplett zurückgestellt. mpt

"Mittlerweile ist aber Verständnis da, wir kämpfen um den Wald und lassen eine Kiefer lieber stehen, wenn noch Hoffnung da ist", macht Krotz deutlich. Es schmerzt ihn besonders, wenn teilweise 100 Jahre alte Kiefern plötzlich als Nutzholz vor ihm liegen. Als Balken, Bretter, Paletten und Spanplatten werden die einstigen Könige des Waldes weiterverarbeitet. Da aber die gesamte Rheinebene in der gleichen Situation steckt, ist der Markt gesättigt. "Die Preise sind im Keller", zeigt der Förster auf.

Und doch schaut nicht nur sorgenvoll, sondern auch frohen Mutes nach vorne. "Die nächste Waldgeneration sinnvoll zu pflanzen, das wird die Aufgabe der Zukunft sein", betont Krotz. In Anbetracht des Klimawandels eine große Herausforderung.

Der Blick geht dabei Richtung Süden, genauer gesagt nach Freiburg und Mailand. In Zusammenarbeit mit der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt aus dem Breisgau plant man bereits den Wald von Morgen - und setzt dabei auf südländische, mediterrane Baumarten, wie sie unter anderem in Norditalien gedeihen. Die ersten Baumhaseln, Kirschbäume und Esskastanien wurden schon gepflanzt, künftig werde man auch auf die Libanonzeder, Ahorn oder Flaum- und Korkeiche setzen.

Die einheimischen Bäume sollen den Südländern allerdings nicht zum Opfer fallen. "Wir wollen eine Artenvielfalt, eine möglichst hohe Diversität", erklärt Krotz. Denn wie das Klima von Morgen tatsächlich wird, das weiß letztlich niemand. Nur eines wünscht sich der Förster und schaut zum Himmel. "Regen, der wäre auf jeden Fall gut."