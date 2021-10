Von Manfred Ofer

Mannheim. "Es war an der Zeit, dass diese Geschichte erzählt wird", sagt Gerhard Brändle. Er und seine Frau Brigitte haben ein Buch über ein bislang unbekanntes Kapitel der Judenverfolgung im Zweiten Weltkrieg geschrieben. "Jüdische Kinder im Lager Gurs: Gerettete und ihre Retter*innen" heißt der Dokumentationsbericht, den das Ehepaar aus Pforzheim am Donnerstag in der Jüdischen Gemeinde in Mannheim vorstellte. Darin sind die Biografien Hunderter Kinder und Jugendlicher enthalten, die im Oktober 1940 mit ihren Angehörigen aus Süddeutschland in ein Internierungslager in Frankreich deportiert wurden. Und die ihrer Retter. Denn die meisten konnten durch den Einsatz mutiger Menschen dem sicheren Tod entrinnen.

Auf den mehr als 200 Seiten, die das Ehepaar Brändle zusammengetragen hat, stehen nicht die Täter sondern die Menschen im Mittelpunkt, die ihnen entkommen sind. Mit dem Vortrag "Rettet die Kinder" warfen die Autoren einen anderen Blick auf die Geschichte des Lagers Gurs im Südwesten Frankreichs. Dorthin haben die Nazis im Oktober 1940 rund 6500 jüdische Mitbürger aus Baden, der Pfalz und dem Saarland verschleppt.

Die Mannheimer Familie Krämer, die nach dem Krieg wieder zusammenfand, 1941 in einem Lager in Frankreich (v.l.): Helmut, Frieda, Markus und Irene Krämer. Foto: Jewish Traces

Auch in Mannheim wurden fast 2000 Menschen, unter ihnen 200 Minderjährige, aus ihren Häusern geholt und in Zügen in die sogenannte "Unbesetzte Zone" deportiert, die dem Vichy-Regime unterstand, das mit den Nazis kollaborierte. Überlebende berichteten später über die Zustände im Lager Gurs, das eine Ansammlung halb verfallener Baracken in einer Landschaft aus Schlamm war. Von den Erwachsenen überlebten nur wenige. Von den 563 Kindern und Jugendlichen aus Baden, der Pfalz und dem Saarland wurden dagegen 417 befreit. Wie war das möglich?

Die Geschichten grenzen manchmal an ein Wunder. Brigitte und Gerhard Brändle haben sie in Archiven in Deutschland, Frankreich und der Schweiz und in Gesprächen mit Zeitzeugen recherchiert. Ein Wunder, das durch den Einsatz mutiger Helfer möglich wurde. Sie gehörten unterschiedlichen religiösen und humanitären Organisationen an, die ihre Gegensätze überwanden, um die Gefährdeten aus dem Lager herauszuholen. Unter ihnen waren Christen, Juden, Kommunisten und Partisanen. Sie alle bildeten eine "Ökumene des Widerstands", wie es in dem Buch heißt.

Die jüdischen Kinder wurden in Heimen und bei französischen Familien untergebracht, wo sie teilweise bis zum Tag ihrer Befreiung blieben. Einige gelangten mit der Unterstützung von Fluchthelfern in die Schweiz, andere über Marseille in die USA. Die Kinder wurden zur Tarnung mit falschen Namen und Papieren ausgestattet. "Von den Familien, die sie aufnahmen, bekamen sie beigebracht, wie sie sich zu verhalten hatten, wenn sie mit katholischen Kindern die Schule oder den Gottesdienst besuchten", berichtet Brigitte Brändle.

Das hat auch Helmut Krämer erlebt, der 1940 als junger Teenager mit seiner Familie aus Mannheim nach Gurs verschleppt wurde. In einem anderen Lager lernte er den französischen Theologiestudenten André Dumas kennen, der einer christlichen Pfadfindergruppe angehörte und im Widerstand aktiv war. Dumas holte ihn nach einem missglückten Fluchtversuch aus der Haft und besorgte ihm gefälschte Papiere. Krämer schloss sich später den Partisanen der Résistance an. Im Sommer 1944 gelang ihm die Flucht, und er wurde wieder vereint mit seiner Familie, die auch überlebt hatte. Nach dem Krieg sorgte er dafür, dass sein Retter von der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem als ein "Gerechter unter den Völkern" geehrt wurde. Auch Werner Liebhold, der damals 13 Jahre alt war und mit seiner Schwester und den Eltern aus Mannheim nach Gurs kam, überlebte. Seine Angehörigen leider nicht. Er wurde zunächst in einem Kinderheim und ab 1942 als angeblicher Elsässer in einem katholischen Internat untergebracht. Im Sommer 1944 schloss auch er sich der Résistance an. Nach dem Krieg blieb Liebhold in Frankreich und arbeitete als Lederwarenhersteller.

Marianne Cohn gehörte zu den Rettern. Sie wurde 1922 in einer jüdischen Familie in Mannheim geboren, die sich nach einer Odyssee der Flucht in den 1930er-Jahren in Frankreich wiederfand, wo sich die junge Frau einer Organisation anschloss, die jüdische Kinder und Jugendliche rettete. Als sie eine Gruppe an die Schweizer Grenze begleitete, wurde sie von deutschen Soldaten festgenommen. Tatsächlich gelang es Cohn, die 32 Kinder freizubekommen, ehe sie im Juli 1944 ermordet wurde.

Drei Leben. Drei Geschichten, die von Mut und dem Willen zeugen, in Zeiten der Unmenschlichkeit menschlich zu handeln. "Dank dieser mutigen Menschen waren es nicht nur einige wenige Kinder, die den Nazis entrissen werden konnten", erklärt Brigitte Brändle. "Die Nazis haben ihr Ziel nicht erreicht."

Info: Das Buch "Jüdische Kinder im Lager Gurs: Gerettete und ihre Retter*innen" ist nicht im Buchhandel erhältlich. Es kann aber kostenlos als gedruckte Version über die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden (IRG) bezogen oder als PDF auf deren Homepage unter www.irg-baden.de heruntergeladen werden.