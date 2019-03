Von Volker Endres

Mannheim. Mit einem Dankgottesdienst hat am Sonntag die 21. Mannheimer Vesperkirche geendet. Seit dem 6. Januar haben Menschen in der Citykirche Konkordien im Quadrat R 2 nicht nur eine warme Mahlzeit, sondern auch Zuwendung erhalten. Bis zu 585 Essen waren es täglich, die von Helfern an den Tischen serviert wurden. Etwa 16.000 Menschen waren bis zum Sonntag zu Gast - was den Zahlen des Vorjahrs mit 16.037 Besuchern nahekommt.

Die meisten Seiten des Gästebuchs der Vesperkirche sind vollgeschrieben. Mal in schwungvoller Schrift und liebevoll verziert, mal mit krakeligen Buchstaben und voller Rechtschreibfehler. Auf allen Seiten ist aber die Dankbarkeit spürbar, mit der die Besucher die Hilfe empfangen.

"Hier wird deutlich, dass es einen Gott gibt", hat einer geschrieben, ein anderer freut sich über eine neue Wohnung, die ebenfalls dank der Vesperkirche vermittelt wurde. "Wir haben einem jungen Mann wieder zu einem festen Wohnsitz verholfen, durch den er wiederum sofort ein Jobangebot bekommen hat", berichtete Sozialberaterin Marie-Louise Uhrig von einem konkreten Fall aus den vergangenen 30 Tagen.

Längst ist die Einrichtung mehr als ein Mittagessen und auch größer als menschliche Zuwendung. "Es ist ein Netzwerk aus den unterschiedlichsten Bereichen entstanden", erklärte Dekan Ralph Hartmann. Er ist stolz auf die gelungene 21. Auflage der dringend benötigten Veranstaltung. Von einer "Institution" will er aber nicht sprechen: "Das würde bedeuten, dass wir die Armut hinnehmen." Das sei definitiv nicht der Fall. "Es ist eine Erkenntnis, dass wir als Kirche unsere Stimme noch deutlicher erheben müssen", unterstrich Mathias Weber als Direktor des Diakonischen Werks.

"Bedient wurde ich schon seit Jahren nicht mehr." Mit dieser einfachen Aussage machte einer der Gäste die Ausgrenzung von Armut deutlich. "Wer zu uns kommt, ist ein wertgeschätzter Gast", erklärte Pfarrerin Anne Ressel. Ihrem Eindruck nach waren in diesem Jahr wieder mehr ältere Menschen mit kleinen Renten in der Vesperkirche zu Gast. Ein Indiz für Altersarmut, das die Politik viel häufiger hautnah erleben müsse, waren sich die Organisatoren einig.

Die Lokalpolitik sei da schon einmal mit gutem Beispiel vorangegangen. "Wir hatten in diesem Jahr sieben Gemeinderatsmitglieder, die mitgeholfen haben und sogar einen Bundestagsabgeordneten, der seine Erkenntnisse hoffentlich mit nach Berlin trägt", bilanzierte Hartmann. Insgesamt waren an jedem Tag bis zu 60 Ehrenamtliche im Einsatz.

Zudem wurde die tägliche medizinische Versorgung abgedeckt, stellten doch mehrere Ärzte sich und ihre Arbeitskraft in den Dienst der Vesperkirche. Erstmals war ein auch anderer, aber nicht unwichtiger Service verfügbar: Isabell Schneider hatte an zwei Montagen ihren Friseursalon mit ihrer gesamten Mannschaft zur Verfügung gestellt, verpasste den Besuchern einen neuen Haarschnitt und noch viel mehr als das: "Diesen Menschen, die sich teilweise seit Monaten oder Jahren keinen Friseurbesuch mehr leisten konnten, wird Würde zurückgegeben", betonte Ressel.

Das sei ein weiterer wichtiger Baustein im eng geknüpften Hilfsnetzwerk der Mannheimer Vesperkirche. "Alles im Sinn unserer Klienten", erklärte Marie-Louise Uhrig.