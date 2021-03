Von Annegret Ries

Mannheim. Mit Erinnerungslücken kämpfen drei ehemalige leitende Mitarbeiter des Mannheimer Universitätsklinikums bei ihren Zeugenaussagen vor der Dritten Großen Strafkammer des Landgerichts. Angeklagt ist Alfred D., der frühere Geschäftsführer des Krankenhauses, dem Oberstaatsanwalt Peter Lintz Verstöße gegen das Medizinproduktegesetz vorwirft.



Auch gegen die drei Führungskräfte waren in Folge des Hygieneskandals am Klinikum Ermittlungen eingeleitet worden, die aber gegen Zahlung von Geldauflagen wieder eingestellt wurden. Die Aussagen, die sie in ihren eigenen Verfahren vortrugen, entsprächen in vielen Punkten jedoch nicht denen im Zeugenstand, stellt der Vorsitzende Richter Ulrich Bunk mehrfach fest.

Maschinen, in denen Operationsinstrumente sterilisiert wurden, fehlte die Prüfplakette. Insgesamt bedienten viel zu wenige Mitarbeiter mit zum Teil fehlender Qualifikation die Geräte – das hatten Kontrolleure bereits im Februar 2007 bemängelt. Die Kammer versucht herauszufinden, wer für die Sterilgutversorgung und die Behebung der Probleme zuständig war. Das sei nicht ganz klar gewesen, schildern die Zeugen.

2010 sei die Zentralsterilisation für einen Betrag von "vier bis fünf Millionen Euro" komplett erneuert worden, berichtet der ehemalige Abteilungsleiter Technik. Damit sei die Mängelliste des Regierungspräsidiums "abgearbeitet" gewesen. Er habe nur den Baubereich gemeint, schränkt er ein, nachdem Bunk ihn darauf hinweist, in seinem eigenen Verfahren das Gegenteil behauptet zu haben. Immer wieder hält das Gericht ihm vor, dass die regelmäßige Überprüfung und Zertifizierung der Reinigungs- und Desinfektionsgeräte bis 2013 laut entsprechenden Anweisungen seine Aufgabe gewesen sei. Dem widerspricht der 70-Jährige vehement. Die Leiter der Kliniken und Institute hätten die Verantwortung dafür getragen, beteuert der Zeuge. Dass diese davon nicht gewusst hätten, wie Bunk einwirft, "überrascht mich nicht", sagt der Ex-Abteilungschef. "Das hat immer funktioniert", antwortet der Mann auf die Frage, ob er kontrolliert habe, dass die Geräte gewartet und validiert wurden.

Der ehemalige Leiter der Sterilgutversorgung zieht ein vom Regierungspräsidium im Oktober 2014 wegen erneuter Hygienemängel in Auftrag gegebenes Gutachten in Zweifel. Danach waren an den sterilisierten Instrumenten Blutspuren, Haare und sogar eine tote Fliege entdeckt worden.

Es sei unmöglich, eine Fliege nach der Reinigung noch als solche zu erkennen, argumentiert der 67-Jährige. Dass den sterilisierten Instrumenten noch ein Haar oder Blut anhafte, "kann mal vorkommen". Es handele sich aber um ein "rein optisches Problem", da das Besteck ja zuvor desinfiziert worden sei. In der Abteilung habe "chronischer Personalmangel" geherrscht, berichtet der Zeuge weiter. Er habe jedoch nie weitere Stellen oder ein Budget für die Qualifizierung der Mitarbeiter beantragt, "weil es eh keins gab. Ende. Aus. Ganz einfach", sagt der ehemalige Leiter der Sterilgutversorgung. Mit dem Angeklagten habe er nie über diese Schwierigkeiten gesprochen, denn der sei "nicht sein Ansprechpartner" gewesen.

Alfred D., dem von Teilen der Belegschaft während seiner Ägide ein hartes Regiment und Kostendruck zu Lasten der Mitarbeiter vorgeworfen wurde, sagte beim Prozessauftakt, dass die Klinik 25 der knapp 30 "Waschmaschinen" als Folge der RP-Kritik 2007 neu beschafft habe. Auf Nachfrage gestand er, dass ihm der Personalmangel und der hohe Krankenstand in der Abteilung bekannt gewesen sei. Es habe immer mal wieder Diskussionen gegeben, "dass die Qualität, die wir ablieferten, nicht dem entsprach, was erwartet wurde", erklärt der Zeuge. Generell sei es so gewesen, dass "die Vorgesetzten einem auf die Füße und ins Kreuz traten". Nie vergessen werde er, dass es Anfang 2014 Überlegungen gegeben habe, die Sterilgutversorgung extern zu vergeben und ihm zu kündigen. Laut Bunk hat der 67-Jährige dem Abteilungsleiter Personal und Recht dagegen 2014 mitgeteilt, dass die Qualität der Arbeit in der Sterilgutversorgung "herausragend" sei.

"Ich musste davon ausgehen, dass alles in Ordnung ist", sagt Letzterer. Aufgrund von Mitteilungen zuständiger Mitarbeiter des Klinikums sei er auch davon ausgegangen, dass die 2007 beanstandeten Mängel behoben worden seien. Alfred D. betonte am ersten Verhandlungstag, er habe die Aufgaben für das Säubern und Desinfizieren des OP-Bestecks nach den Beanstandungen des Regierungspräsidiums per Dienstanweisung an ihm unterstellte Führungskräfte übertragen und ihnen vertraut.

Regelmäßige Runden mit Chefärzten, dem Ärztlichen und dem Pflegedirektor, Mitarbeitersprechstunden und die Möglichkeit, anonym Hinweise auf Probleme zu geben – all das hätte den Beschäftigten offen gestanden. Verschmutzte Instrumente seien jedoch nie zur Sprache gekommen.