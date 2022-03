Von Marco Partner

Mannheim. Ein paar Hofgüter, aufgeschichtetes Heu, ein Pferd, das über den Zaun lugt. Es riecht nicht nur nach Bauernhof-Idylle, es sieht auch so aus. Wie aus einem anderen Jahrhundert wirkt sie, die Mini-Siedlung Straßenheim. Gerade einmal 143 Einwohner leben in Mannheims kleinem Weiler ganz im Osten der Stadt. Drumherum gibt es nur weite, flache Felder.

Den Fernsehturm oder die Hochhäuser der Vogelstang hat man ebenso im Blick wie die Hügel der Bergstraße. Gerade diese geruhsame Abgeschiedenheit wird von den Bewohnern geschätzt, aber auch die eine oder andere Anbindung vermisst: an den öffentlichen Nahverkehr sowie an die digitale Welt. Straßenheim – die zum Bezirk Wallstadt zählende Siedlung macht ihrem Namen alle Ehre. Bereits in der Römerzeit soll hier eine Heerstraße zwischen Worms und Ladenburg verlaufen sein.

Und auch heute können sich Postboten oder Navigationsgeräte bei nur einem asphaltierten Fahrweg kaum verirren. Nur die Ortsstraße führt an den großen Gehöften vorbei. Einen bewohnten Wasserturm gibt es hier, auch die Reiter- und Hundestaffel der Mannheimer Polizei ist ansässig.

Bekannt ist das beschauliche Örtchen unweit des Viernheimer Autobahnkreuzes aber vor allem für die katholische Magdalenenkapelle, der älteste heute noch existierende Sakralbau auf Mannheimer Boden, dessen Bausubstanz auf das 13. Jahrhundert zurückgeht.

Beinahe aber hätte sich auch die kleine Bauern-Siedlung in eine Großbaustelle verwandelt. Ähnlich wie der in den 1960er-Jahren aus der Taufe gehobene Stadtteil Vogelstang sollte auch Straßenheim weiter wachsen, und sich in eine Trabanten-Siedlung verwandeln.

Doch Ende der 1980er-Jahre wurde ein geplantes Großsiedlungsprojekt mit 3000 Wohnungen verworfen, da sich der Bauernverband sowie der Denkmalschutz dagegen aussprachen.

Vor knapp 20 Jahren stieg die Anwohnerzahl dann aber doch rasant an. 1999 entstand auf einem aufgegebenen Gehöft mit dem Straßenheimer Hof eine kleine Wohnsiedlung mit 39 neuen Wohneinheiten – und die Bevölkerung wuchs von 25 auf 160 Personen.

Gabriele Gruneck ist eine der ersten "Neusiedler", die mit ihrer Familie ins ländliche Idyll einzog. "Es ist ein wunderschönes Kleinod, mit viel Natur und wenig Stress. Vor allem für die Kinder war es ein Riesenspaß", erinnert sie sich gern an die Anfänge zurück.

Viele Tiere, viel Freiheit und Bewegung, alles autofrei und ausreichend Fahrradwege in alle Richtungen. "Es gibt viel zu entdecken", sagt sie über das Leben auf dem Land mit Bullerbü-Flair.

Problematischer wurde es, als die ältere Tochter in die Pubertät kam und sich die Hobbys mehr und mehr in Richtung Stadt verlagerten. "Dann mussten Fahrgemeinschaften gebildet und Eltern-Taxi gespielt werden", so Gruneck. Das ist heute noch so. Einen Busanschluss gibt es nach wie vor nicht. Auch weder Schule noch Kindergarten. Deshalb verteilen sich Früherziehung, Bildung wie auch der Vereinssport der Heranwachsenden auf Heddesheim, Ladenburg, Viernheim, Wallstadt oder Vogelstang.

Auch bei der täglichen Versorgung sind die Straßenheimer auf ihren mobilen Untersatz angewiesen. Das Kurpfalz-Center oder das Viernheimer Rhein-Neckar-Zentrum sind nur einen Steinwurf entfernt, hinzu kommt ein Hofladen auf halber Strecke, der inzwischen auch mit einem Automaten für Kartoffeln und Co. ausgestattet ist.

"Es ist eine kleine, verschworene Einheit für sich. Es fällt natürlich auf, wenn jemand Neues da ist", sagt Gruneck über die Identität im kleinen, verträumten Örtchen, das stets zwischen 140 und 200 Bewohnern schwankt. Was fehlt, sei neben einem Rufbus vor allem ein digitaler Ausbau. "Aber für einen Glasfaser-Anschluss ist der Ort natürlich zu klein, da gibt es kaum Interesse", weiß Gabriele Gruneck.

Und so ist sie mit ihrer Familie inzwischen fortgezogen – wie so viele Neusiedler der ersten Stunde. Nur die Landwirte sind geblieben, und neue Familien mit jungen Kindern zugezogen. "Es gibt eine auffällige Fluktuation im 10- bis 15-Jahresrhythmus", sagt Gruneck, die immer noch Kontakt zu den Familien der Hofgüter hält, und die Arbeit des Freundeskreises der Magdalenenkapelle schätzt.

Mittlerweile werden wieder Hochzeiten in der einstigen Pfarrkirche gefeiert. Vermissen möchte Gabriele Gruneck die Jahre in Straßenheim nicht: "Es ist eine kleine Welt für sich, ruhig, friedlich, stressfrei. Ein Kleinod eben."