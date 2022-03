Von Marco Partner

Mannheim. Die meisten Leute kommen und gehen. Jeden Morgen, jeden Abend. Christian Kirchgässner ist schon längst auf den Beinen, wenn sich die Innenstadt in den frühen Stunden füllt. Mit Büro-Mitarbeitern und Bäckerdamen, mit Ladenverkäufern und Marktbeschickern – und vor allem am Wochenende auch wieder mit vielen Städtebummlern. Die vielen Gäste, die sich tagsüber wie eine Welle über die Breite Straße und die Planken ausbreiten, verschwinden abends wieder. Kirchgässner aber bleibt, er wohnt in den Quadraten, und das seit fast 40 Jahren. Wie aber lebt es sich eigentlich in der Mannheimer City? Ein Rundgang durch die Unterstadt, abseits der Shopping-Straßen und Cafés.

Anwohner Christian Kirchgässner wohnt gerne in den Quadraten. Foto: Gerold

Wer in Mannheim die Altstadt sucht, ist in den Quadraten schon richtig. Zur Gründung, Anfang des 17. Jahrhunderts, war die sogenannte Unterstadt mit den "einfachen Leuten" durch einen Graben von der wohlhabenden, zum Schloss hin wohnenden Bevölkerung in der Oberstadt getrennt. Der Graben von einst ist heute Einkaufsmeile: Die Planken, die sich vom Wasserturm bis zu den Reiss-Engelhorn-Museen ziehen, markieren die alte Trennlinie. Alles nördlich der Planken zählt zur Unterstadt. Wie der Marktplatz, der neue Q6 / Q7-Einkaufstempel, oder auch das als "Klein-Istanbul" bekannte Viertel mit Dönerläden, Baklava-Bäckereien und türkischen Brautboutiquen.

Christian Kirchgässner wohnt quasi gegenüber, in den R-Quadraten, ganz in der Nähe, wo früher das Prinz-Medienhaus war. 1984 zog der CDU-Bezirksbeiratssprecher als junger Student in die Stadt. In die Quadrate mit ihren kurzen Buchstabennamen verliebte er sich im Grunde erst auf den berühmten zweiten Blick. "Die Vorteile liegen mit den vielen Einkaufs- und Ausgehmöglichkeiten auf der Hand", sagt er über das pulsierende Leben vor der Haustüre. "Um ehrlich zu sein, genieße ich aber auch sonntagmorgens ganz bewusst die Ruhe."

Blick auf das Herschelbad. Foto: Gerold

24.000 Menschen leben aktuell in den Quadraten. "Es ist eine ungewöhnlich dichte Bebauung, wenn man die Innenstadt mit anderen Fußgängerzonen wie Frankfurt oder Köln vergleicht", so Kirchgässner. Und doch wird auch in der City eine Antwort auf die steigende Wohnungsnachfrage gesucht. Im Quadrat T 4 ist anstelle einer ehemaligen Schule ein zwei Hektar großer Wohnungsbau entstanden. Moderne Apartments und günstige GBG-Wohnungen befinden sich hier in unmittelbarer Nachbarschaft. "Das muss kein Kontrast sein, sondern sorgt für eine gute Durchmischung und eine langfristige Aufwertung", findet der CDU-Mann. Gleich daneben entwickelt sich im T 5-Block gerade ein hochwertiges Bauprojekt. Im sogenannten "TENon5" werden zehn Stadtvillen mit 147 Mietwohnungen und einem grünen Innenhof entstehen.

Blick auf die Fressgasse. Foto: Gerold

"Eine Drei-Zimmer-Küche-Bad-Wohnung oder größer zu finden, ist sehr schwierig", weiß Kirchgässner. Dementsprechend hoch ist die Fluktuation. Dass Familien über Generationen in der Mannheimer Innenstadt leben, sei eher selten. Mit der Identifizierung sei es daher so eine Sache. Im Gegensatz zu Stadtteilen wie Seckenheim oder Sandhofen kann die Unterstadt nicht mit Sportvereinen aufwarten. Kirchgässner hat dennoch seine verlässlichen Eckpfeiler gefunden. Im Bürger- und Gewerbeverein (BGV) "Östliche Innenstadt" ist er als Vorstandsmitglied aktiv und zudem auch im Förderverein Herschelbad engagiert.

Die Zukunft des Jugendstil-Bads in der City ist ungewiss. "Es ist jetzt schon eine jährliche Verlustquelle von 1,6 Millionen Euro. Wenn die Sanierung des Herzogenried-Bads erfolgt, wird die Stadt es nicht weiter tragen können", befürchtet der Christdemokrat. Mit der Folge, dass die öffentliche Schwimmanstalt in private Hände und die sozialen Eintrittspreise in die Höhe gehen könnten.

Hintergrund > Fläche: 0,80 km2 > Einwohner: 16.589 [+] Lesen Sie mehr > Fläche: 0,80 km2 > Einwohner: 16.589 > Einwohner pro km2: 20.731 > Altersschnitt: 39 > Migration: 64,2 Prozent

[-] Weniger anzeigen

Wenn Kirchgässner fast 40 Jahre Wohnen in der Innenstadt Revue passieren lässt, fällt ihm vor allem eines auf: "Es ist sauberer und sicherer geworden." Das ist zum einen gerade der Verdienst des BGVs, der sich für eine "Lebenswerte Innenstadt" einsetzt. "Gerade rund um das Herschelbad habe ich in den 1980er- und 90er-Jahren noch Zeiten erlebt, als die U-Quadrate ein Babystrich waren und man morgens auf dem Weg zum Bäcker über Junkies steigen musste", erinnert sich Kirchgässner.

Das aktuelle Dauerthema: der Verkehr in den Quadraten, die Reduzierung der Parkflächen sowie die Sperrung der Fressgasse als Durchgangsstraße. "Man muss auch den Bedürfnissen der Bewohner gerecht werden, die nicht unbedingt in den Quadraten arbeiten oder nur die Straßenbahn nutzen können", fordert der Christdemokrat ein faires Verkehrskonzept – und gleichzeitig mehr Entlastung für die Quadrate. "Es gibt eine unnötige Belastung durch Autos, die sich nur durch die Stadt quetschen, um in Richtung Pfalz zu kommen", sagt er in Anbetracht der stark befahrenen Konrad-Adenauer und Kurt-Schumacher-Brücke. Ein Leben im Beton-Dschungel: Gerade an heißen Sommertagen spürt man in den Quadraten den Mangel an unversiegelter Fläche. Neben kleinen Grünanlagen wie den Lameygarten oder den Swansea-Platz, der bald eine Aufwertung erfahren soll, hat Kirchgässner den Internationalen Garten als Schattenspender für sich entdeckt. Die noch aus den Bombardements des Zweiten Weltkriegs resultierende Baulücke im U 5 wurde für Erholungszwecke von der Nachbarschaft erobert. Mit einem selbst konstruierten Wasserspielplatz und gemeinschaftlich genutzten Blumenbeeten sorgt das grüne Kleinod für Abkühlung, Entspannung und für etwas mehr Aufenthaltsqualität im Leben am Rande des Shopping-Paradieses.