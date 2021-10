Von Manfred Ofer

Mannheim. Es ist wie eine Wiedergeburt. Nach einem Vierteljahrhundert wagt das Mannheimer Rocktheater in seiner Geburtsstadt einen Neuanfang. Nach einer zwischenzeitlichen Station in Ludwigshafen hat das Ensemble neue Räume in der Neckarau bezogen. "Wir stellen wirklich alles noch einmal auf null", sagt Thomas Frosch, einer der Gründer des Vereins im künftigen Konzertsaal, der gerade im ehemaligen Gebäude einer radiologischen Praxis eingerichtet wird.

Das Schlagzeug, das auf der schwarz ausstaffierten Bühne steht, ist ein visueller Vorgeschmack auf das, was hier entsteht: Ein Raum für Musik, Theater sowie die Förderung von Kunst in Mannheim und Umgebung. Musikalische Vielfalt ist angesagt – egal, ob im Proberaum, bei Veranstaltungen, Musicals oder Videoproduktionen. Das alles und noch viel mehr soll zum guten Ton gehören, wenn es nach Thomas Frosch und seinen Kollegen geht. Derzeit sind es deren zehn. "Aber wir wollen den Verein wieder wachsen lassen."

Das Mannheimer Rocktheater feiert dieses Jahr 25-jähriges Bestehen. "Wir waren Musiker, die Konzerte, Theater und mehr in ihrer Heimatstadt machen wollten", erzählt der Musiker vom Anfang. Dazu gesellte sich auch irgendwann der Traum, ein Rockmusical zu komponieren. Mit lyrischen Texten und einem Soundtrack, der auf einem progressiven Klangteppich surfte. Das erste Musical nannte sich "Der Brückenkarl" und hatte einen ebenso starken lokalen Bezug wie das Stück "Mannheimer Dreck", das 2008 auf die Bühne kam. In dieser Tradition sehen sie sich beim Rocktheater bis heute.

Aus seinem Stammsitz, dem Atelierhaus am Trafohaus in Käfertal, musste das Ensemble wie alle dort ansässigen Künstler weichen. Daraufhin zog man in einen früheren Weltkriegsbunker in Ludwigshafen ein. "Eine Notlösung", wie Thomas Frosch erklärt. Auch weil die Möglichkeiten dort wegen der engen räumlichen Verhältnisse begrenzt gewesen seien. Deshalb musste sich der Verein bald nach einer neuen Bleibe umsehen. Über private Musikerkontakte habe man erfahren, dass es freie Räumlichkeiten in Neckarau gab, erzählt Frosch. So kam es zum erneuten Umzug.

In der alten Heimat wollen die Musiker noch einmal durchstarten. Ein Projekt, das dem Verein besonders am Herzen liegt, ist die Wiederauflage des Formats "Von der Couch auf die Bühne". Die Idee dazu kam Thomas Frosch, der beruflich oft im Ausland weilt, in Großbritannien. "Wir bieten jungen Bands, die nicht die Möglichkeiten haben, sich zu promoten, die Chance, ein professionelles Video bei uns aufzunehmen, das sie anschließend nutzen können", beschreibt er das seit 2019 bestehende Angebot, das auf Spendenbasis läuft.

Der Clip, in dem die Band zunächst – daher rührt auch der Name – auf einer Couch Platz nimmt, um sich vorzustellen und danach einen Gig zu spielen, wird anschließend auf bekannten Plattformen veröffentlicht und den Musikern zur Verfügung gestellt. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Band in Sachen Rock, Metal, Jazz oder in irgendeinem anderen Genre unterwegs ist. "Wir geben jedem die Chance, bei uns auf der Couch zu sitzen", betont Thomas Frosch. Ein Fokus liegt auf Bands aus Mannheim und der Metropolregion.

In Neckarau gibt es jetzt genügend Platz für Bühne, Bar, Backstage und, wenn es im November losgeht, für bis zu 70 Besucher. Mit ihrer Hausband Musicum Theatrum wollen die Verantwortlichen bald wieder auf Tour gehen. Derzeit laufen auch die Proben für das neue Musical "Brosius Satanus". Der Titel deutet schon ein wenig an, wohin die musikalische Reise gehen wird: Gothic-Rock im Stil von Bands wie Nightwish. Theatermasken und Kostüme sind an die "Rocky Horror Picture Show" angelehnt.

Alle künstlerischen Ambitionen wurden bisher in Eigeninitiative verfolgt und umgesetzt. "Wir haben nie eine Förderung beantragt", sagt Frosch. Corona hat jedoch auch das verändert. In der Pandemie habe man zum ersten Mal beim Kulturamt angeklopft. "Leider sind wir da auf taube Ohren gestoßen", stellt er fest, ohne jedoch bitter klingen zu wollen. Mehr Erfolg habe man auf der anderen Seite des Rheins gehabt. Die BASF sei, nachdem man sich offiziell dafür beworben habe, zumindest für das Sponsoring des Projekts "Von der Couch auf die Bühne" eingesprungen. Das sei gut für den Neustart, der ihnen so sehr am Herzen liegt. Am 27. November feiert das Mannheimer Rocktheater mit geladenen Gästen und mehreren Bandauftritten Einweihung.

Info: www.musicumtheatrum.de