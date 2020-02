Mannheim. (RNZ) Die Sauberkeit der Planken hatte im vergangenen Jahr für Ärger gesorgt: Schmutziges Pflaster, überquellende Mülleimer und Zigarettenkippen auf dem Boden bemängelten Bürger und Ladenbesitzer. Mittlerweile wird die Einkaufsmeile verstärkt gereinigt, und wer seinen Müll fallen lässt, muss mit einem hohen Bußgeld rechnen. Doch die Probleme gibt es nicht nur auf den Planken, sondern in der gesamten Innenstadt. Auch vor den Läden stehende Kartonagen, aufdringliche Bettler oder renitente Falschparker in der Fußgängerzone beeinträchtigen das Stadtbild und sorgen dafür, dass Bürger sich unwohl und unsicher fühlen.

Deshalb hat die Stadtverwaltung jetzt die Funktion eines City-Inspektors geschaffen. "Der City-Inspektor ist als Innenstadt-Kümmerer zu verstehen", erklärt Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz die neue Funktion. "Er legt sein Augenmerk auf offensichtliche Defizite im öffentlichen Raum. Die soll er erkennen und deren schnelle Beseitigung veranlassen, aber auch im Dialog mit allen Verantwortlichen systemische Probleme erkennen und lösen. Als Vertreter der Ordnungsbehörde kann er auch selbst unmittelbar Anordnungen treffen." Dazu sei es nicht nur wichtig, die Situation vor Ort zu prüfen und zu bewerten, sondern auch die Regeln zu kennen, sowie die Ansprechpartner innerhalb der Verwaltung als auch außerhalb bei Institutionen, Vereinen und Verbänden.

Die Funktion des City-Inspektors übernimmt ab sofort zusätzlich zu seiner bisherigen Aufgabe Harald Born, Leiter der Abteilung Ordnungs- und Servicedienst des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung. "Es geht uns darum, dass der City-Inspektor über Behördengrenzen hinweg in der Lage ist, Missstände schnell beseitigen zu lassen und so das Sicherheitsgefühl zu steigern. Er ist damit Teil unseres Sicherheitskonzeptes zur Verbesserung objektiver und subjektiver Sicherheit in der Stadt", sagt Erster Bürgermeister und Sicherheitsdezernent Christian Specht.

Der City-Inspektor soll künftig auch Ansprechpartner sein für lokale Akteure und Gremien. Für einzelne Beschwerden aus der Bürgerschaft ist Harald Born in seiner neuen Funktion aber nicht zuständig. Solche Beschwerden nehmen nach wie vor die Bürgerdienste über das Service-Center unter der einheitlichen Behördenrufnummer 115 oder die Leitstelle des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung unter der Rufnummer 0621/2 93 29 33 entgegen.