Von Sarah Porz

Mannheim. Der Galata-Turm ist das Wahrzeichen von Beyoglu – so wie der Wasserturm für Mannheim. "Was die Städte verbindet, sind die Türme. Sie zeigen, dass beide bemüht sind, das historische Erbe zu erhalten", erklärt David Linse, Leiter des Fachbereichs Internationales, Europa und Protokoll. Mannheim und Beyoglu sind zudem vergleichbar, was die Einwohnerzahl angeht. Beyoglu ist ein Stadtbezirk von Istanbul und liegt auf der europäischen Seite der Metropole am Bosporus.

Die beiden wichtigsten Gründe, warum die Städtefreundschaft im Jahr 2011 mit einem gemeinsamen Vertrag begründet wurde, ist der beidseitige Bezug zur Kultur und Mannheims Verbindung zur Türkei. "Es war uns als Stadt natürlich wichtig, in dem Land eine Freundschaftsstadt zu haben, aus dem viele Mannheimer Bürger stammen", erklärt Linse.

Viele türkischstämmige Mannheimer unterstützen Projekte vor Ort. Einer davon ist Talat Kamran, der Leiter des Mannheimer Instituts für Integration und interreligiöse Arbeit. Als Sohn einer Bürokratenfamilie, die in der Gegend um Beyoglu lebt, hat er viele Kindheitserinnerungen an die Stadt und insbesondere an den Bezirk. Der Politikwissenschaftler und Historiker lebt schon seit 40 Jahren in Deutschland, besucht aber seine ehemalige Heimat regelmäßig.

"Beyoglu ist ein Stadtteil, in dem Interreligiosität seit jeher existiert. Muslime, Christen verschiedener Konfessionen und Juden leben friedlich zusammen. Außerdem ist Beyoglu eine Kulturstadt. Weil schon immer Ausländer dort lebten, wird es auch ,ausländisches Viertel’ genannt", berichtet er. Kamran plädiert dafür, dass insbesondere bei politischen Schwierigkeiten zwischen der Türkei und Deutschland, Deutsche und Türken ein besseres Verständnis füreinander entwickeln. "Daher ist der kommunale und menschliche Bereich besonders wichtig."

Hintergrund Beyoglu ist ein Stadtbezirk der türkischen Hauptstadt Istanbul Beyoglu liegt auf der europäischen Seite Istanbuls und hat derzeit rund 250.000 Einwohner. In dem modernen Bezirk leben Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion und Sprache zusammen. Beyoglu pulsiert wirtschaftlich und kulturell, es gibt zahlreiche Boutiquen sowie Theater und Museen. Besondere [+] Lesen Sie mehr Beyoglu ist ein Stadtbezirk der türkischen Hauptstadt Istanbul Beyoglu liegt auf der europäischen Seite Istanbuls und hat derzeit rund 250.000 Einwohner. In dem modernen Bezirk leben Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion und Sprache zusammen. Beyoglu pulsiert wirtschaftlich und kulturell, es gibt zahlreiche Boutiquen sowie Theater und Museen. Besondere Sehenswürdigkeiten sind der Galata-Turm, der Taksim-Platz und die Istiklal Caddesi – die Unabhängigkeitsstraße. (sapo)

[-] Weniger anzeigen

Als Ideen, wie man die Freundschaft vertiefen könnte, erwähnt er zum einen die Besuche verschiedener Gotteshäuser von Schulklassen: "In Mannheim wird das bereits gelebt, in Beyoglu inzwischen weniger." Mannheim könnte da als Vorbild dienen. Im Gegenzug könnte Beyoglu ein Beispiel für Mannheimer Muslime sein, was die kulturellen Angebote neben dem Koranunterricht angeht. "In der Türkei ist auch die Ästhetik wichtig, es gibt Angebote für Tanz, Malerei und Dichtung. Das kann den Horizont der Kinder erweitern", findet Kamran.

Auch im kulturellen Bereich gibt es Anknüpfungspunkte. "Wir können immer noch viel von Beyoglu lernen", betont David Linse. Immerhin war Istanbul 2010 europäische Kulturhauptstadt. Deswegen gibt es viele kulturelle Projekte mit der Quadratestadt. Bisher seien zwei davon auf besonders hohem künstlerischem Niveau realisiert worden, erzählt Linse. Zunächst die Foto-Ausstellung "Mannheim sieht Beyoglu – Beyoglu sieht Mannheim", bei der die bekannten Fotografen Horst Hamann auf Mannheimer und Timurtas Onan auf türkischer Seite die andere Stadt aus ihrer Perspektive einfingen. Außerdem reichen Künstler aus Beyoglu regelmäßig hochkarätige Beiträge beim Internationalen Kurzfilmfestival ein.

Auch wenn die Beziehung auf nationaler Ebene von Konflikten geprägt ist, sieht es auf der kommunalen Ebene besser aus. "Kommunale Außenpolitik zeigt, dass Beziehungen zwischen Städten gerade dann besonders wichtig sind und weiter bestehen, selbst wenn die politische Situation schwierig ist", beschreibt David Linse. "Als deutsche Vertreter sind wir immer sehr herzlich, freundlich und ohne Vorbehalte empfangen worden."

Bis 2016 gab es auch eine Reihe von Schüleraustauschen. Alle Berichte zeugen von der türkischen Gastfreundschaft und dem Interesse, sich gegenseitig besser kennenzulernen. Denn das ist es, worauf es in einer gemeinsamen Freundschaft ankommt, die vielleicht in der Zukunft sogar in eine Partnerschaft münden kann.

Info: Die weiteren Folgen der Serie gibt es unter www.rnz.de/MApartner