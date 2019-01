Mannheim. (RNZ) Rund zwei Jahre lang stand ein Sicherheitscontainer am Paradeplatz in der Mannheimer Innenstadt. Nachdem dort Ende 2018 die Videoüberwachung in Betrieb ging, wird der Container am kommenden Mittwoch, 23. Januar, entfernt. "Der Sicherheitscontainer und die Kräfte unseres Ordnungsdiensts und der Polizei haben das subjektive Sicherheitsempfinden der Besucher des Paradeplatzes deutlich verbessert", konstatiert Erster Bürgermeister und Sicherheitsdezernent Christian Specht.

Nach dem "Mannheimer Weg" genannten Konzept überwachen künftig Videokameras den Paradeplatz, die durch Polizeibeamte gesteuert werden. Durch die Liveübertragung und Beobachtung in Echtzeit sollen Ordnungskräfte im Bedarfsfall schnell und zielgerichtet eingreifen können. Bürgermeister Specht versicherte dennoch, dass Ordnungskräfte als Fußstreife weiterhin auf dem Paradeplatz und in der angrenzenden Fußgängerzone vor Ort sind.

Der Sicherheitscontainer war im November 2016 am Paradeplatz aufgestellt worden. Er war werktags von 10 bis 22 Uhr im Wechsel durch Kräfte von Ordnungsdienst und Polizei besetzt. "Wir danken der Polizei für die gute Zusammenarbeit, die bei uns in Mannheim einen wichtigen Bestandteil unseres gesamten Sicherheitskonzeptes ausmacht. Sie hat auch hier wieder toll funktioniert und war erfolgreich", so Specht.