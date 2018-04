Von Olivia Kaiser

Mannheim. Durch Körperverletzungen und Drogendelikte ist in den vergangenen Monaten eine Bande namens "Classics" im Mannheimer Norden in die Schlagzeilen geraten. Deshalb meldeten sich bei Stadtrat Egon Jüttner (CDU) mehrere verunsicherte Bürger. Jüttner vereinbarte daraufhin einen Termin bei Polizeipräsident Thomas Köber, bei dem auch CDU-Fraktionsvorsitzender Claudius Kranz anwesend war.

Köber bestätigte, dass sich im Mannheimer Norden eine Gruppe gebildet hat, die an mehreren Straftaten beteiligt sei. Er erklärte, dass es sich bei den "Classics" zwar um keine klassische Gang handelt, die Revierkämpfe austrägt. Der engere Kern lege allerdings eine hohe kriminelle Energie an den Tag. Die "Classics" haben offensichtlich Verbindungen zu den sogenannten "OEG-Schlägern", die im Frühjahr 2017 einen Mann schwer verletzten, der einer jungen Frau zu Hilfe kam, die belästigt wurde. Mitglieder der "Classics" waren bei der Gerichtsverhandlung unter den Zuschauern, die die inzwischen verurteilten "OEG-Schläger" unterstützten. Mitglieder der Gruppe waren auch am gewalttätigen Angriff auf eine Polizeistreife auf den Planken im Dezember sowie beim Überfall auf zwei Pizzaboten Ende Januar beteiligt.

Thomas Köber betonte, dass das Polizeirevier Sandhofen und auch entsprechende polizeiliche Spezialeinheiten in Sachen "Classics" tätig sind. "Wir dürfen Kriminellen und Gruppen, die weder die Regeln einhalten noch staatliche Institutionen, wie die Polizei anerkennen, keinen Raum lassen", macht Egon Jüttner klar Claudius Kranz erklärte, dass es in Sandhofen, Schönau und darüber hinaus verängstigte Bürger gebe. Trotzdem sei es wichtig, Straftaten konsequent der Polizei zu melden, auf Wunsch auch anonym. An den erweiterten Kreis der "Classics", zu dem Jugendliche aus dem gesamten Mannheimer Norden gehören, appellierte Kranz: "Verlasst diese Gruppe! Das ist keine harmlose Jugendbande. Vor diesen Kriminellen kann man Euch nur warnen. Wenn Ihr das unterstützt, werdet auch Ihr früher oder später von der Polizei ins Visier genommen."

Der Polizeipräsident stellte den beiden CDU-Stadträten auch die aktuellste Kriminalitätsstatistik vor. Sie zeigt, dass in Sandhofen und Schönau trotz der genannten Problematik im Vergleich mit anderen Mannheimer Stadtteilen eine geringe Kriminalität herrscht. Grundsätzlich fällt aber auf, dass die Kriminalitätsrate steigt, je näher ein Stadtteil an der Innenstadt liegt. Dort sind die Zahlen mit Abstand am höchsten.