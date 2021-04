Mannheim. RNZ. Nachdem der Gemeinderat das Konzept für die Ersatzspielstätten während der Generalsanierung des Nationaltheaters genehmigt hat, ist ein weiterer Meilenstein in den Vorbereitungen für das Großprojekt erreicht. "Es freut mich, dass der Gemeinderat der von uns vorgelegten Interimskonzeption mit überwältigender Mehrheit zugestimmt hat", erklärte Marc Stefan Sickel, der Geschäftsführende Intendant des Nationaltheaters. "Dies zeigt, welche Bedeutung das Nationaltheater hat und ist ein klares Bekenntnis dafür, dass man auch in der Sanierungszeit Produktionen auf hohem künstlerischen Niveau ermöglichen möchte." Durch den für die Interimsspielstätten gewählten dezentralen Ansatz stehe man zwar vor einer großen logistischen Herausforderung, sehe aber gleichzeitig eine enorme Chance darin, mit an die jeweiligen Spielstätten angepassten Konzepten das Publikum zu erreichen."

Die Planungssicherheit, die durch die Entscheidung entsteht, ermöglicht dem Team um Marcus Augsburger, Leiter der Geschäftsstelle Generalsanierung, mit der Realisierung der geplanten Maßnahmen zu beginnen. "Wir sind zuversichtlich, dass wir dank der Zustimmung des Gemeinderats den anvisierten Zeitplan für den Beginn der Generalsanierung einhalten können", so Augsburger.