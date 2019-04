Von Volker Endres

Mannheim. Hoch über der Mannheimer Neckarstadt dreht sich wieder das Riesenrad. Vom heutigen Samstag bis zum Sonntag, 12. Mai, lockt nicht nur das unübersehbare Wahrzeichen, sondern auch eine familienfreundliche Mischung aus Festzelt, Fahrgeschäften und Vergnügen auf die Mannheimer Maimess - das größte Volksfest der Kurpfalz.

"Die Familienorientierung ist uns wichtig. Das haben wir in den vergangenen Jahren gut hinbekommen. Das ist mittlerweile deutschlandweit bekannt", erklärt der Vorsitzende des Mannheimer Schaustellerverbands, Stephan Schuster. So sind die rund 150 Stationen auf dem Neuen Messplatz wieder eine gelungene Mischung aus Gemütlichkeit, Nervenkitzel und Aufenthaltsqualität.

Das sei in diesem Jahr gar nicht so einfach gewesen, verrät Thomas Sprengel, Geschäftsführer der Event & Promotion Agentur als Veranstalter. "Durch das nahe Osterfest hatten wir in diesem Jahr große Konkurrenz." Oster- und Frühlingsmärkte dünnten das Angebot an Schaustellern aus. "Trotzdem haben wir wieder eine attraktive Maimess mit einem abwechslungsreichen Angebot zusammengestellt." Dazu gehört beispielsweise das vom Münchner Oktoberfest bekannte "Lach+Freu-Haus", oder das interaktive Videospiel "Laser-Pix", das erstmals in Mannheim gastiert. Alle verbinde der "integrative Volksfestcharakter", der nicht nur alle Altersklassen, sondern alle auch Nationalitäten verbinde, so Sprengel.

Los geht es heute um 17 Uhr mit dem traditionellen Fassbieranstich durch Mess-Bürgermeister Michael Grötsch (CDU) im Festzelt von Kübler&Schüssler. Vorher ziehen die Schausteller in einem kleinen Umzug ab 13.30 Uhr durch die Mannheimer Innenstadt über Planken und Breite Straße in Richtung Messplatz. Der Umzug wird dabei von den Guggemusikern der Newwlfezza begleitet, im Festzelt spielt das Polizeimusikcorps. Michael Grötsch muss sich dabei nur ein kleines bisschen umstellen: "Wir arbeiten in diesem Jahr mit der lokalen Welde-Brauerei zusammen", erzählt Festwirt Marco Schüssler. Der "Treffpunkt Eichbaum" als Ruhezone mit großem Biergarten bleibt der Maimess trotzdem erhalten.

Das Rahmenprogramm ist wie gewohnt: Dazu gehören die beiden Feuerwerke ( am Freitag, 3. und 10. Mai, jeweils gegen 22 Uhr), die Familientage (jeweils Donnerstag, 2. und 9. Mai) mit halben Preisen sowie die "Happy Mondays" mit besonderen Gutscheinaktionen. Dabei habe sich die neue, verschlungene Wegführung auf dem Festgelände bewährt, betonte Sprengel: "Hinter jeder Biegung wartet eine neue Attraktion, und es gibt keine toten Ecken mehr."Er freut sich über die Neuerung, die auch bei den Schaustellern trotz anfänglicher Bedenken großen Anklang gefunden hat.

Für gute Stimmung sei im Festzelt gesorgt, warb Festwirt Marco Schüssler. Mit 13 Programmpunkten an 16 Tagen, jeweils ohne Eintritt. Im Gegenzug dazu habe sich allerdings der Bierpreis um 10 Cent pro Kurpfalzer Halbe erhöht.

"Wir haben viel Bewährtes, aber auch jedes Jahr immer wieder Neuerungen", warb Bürgermeister Grötsch, der die Stadt in den kommenden Wochen als Festmittelpunkt der Region sieht: "Zusammen mit dem Maimarkt lenkt die Mess die Aufmerksamkeit auf Mannheim."

Info: Die Maimess hat täglich ab 13 Uhr geöffnet. Sonntags bis donnerstags ist der Rummel bis 23 Uhr geöffnet, freitags, samstags und am 30. April bis 24 Uhr. Die Feuerwerke sind jeweils freitags ab rund 22 Uhr, der Familientag mit halben Preisen jeweils donnerstags.