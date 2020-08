Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Das Solidaritätsfestival "Jetzt erst recht" trifft offenbar den Nerv der Zeit. Die "Pioniere" Peter Baltruschat und Thorsten Riehle vom Kulturnetz Rhein-Neckar haben mit der konzertierten Aktion für Künstler, die seit Monaten keine Auftrittsmöglichkeiten mehr haben, einen guten Riecher bewiesen. Alle bisherigen Veranstaltungen sind wie geplant unter freiem Himmel über die Bühne gegangen. Das Beste: Die Auslastung der wegen Corona limitierten 211 Sitzplätze liegt vor der fünften Festivalwoche bei gut 60 Prozent. "Von den genau 5908 Tickets, die wir insgesamt verkaufen dürfen, sind bereits 3300 weg", freut sich Thorsten Riehle über die gewaltige Akzeptanz. Und das fantastische Open-Air-Wetter von donnerstags bis sonntags habe natürlich auch seinen Beitrag zu bereits fünf ausverkauften Shows geleistet.

Der alljährliche Seebühnenzauber im Luisenpark und das sonntägliche Nachmittagsprogramm mussten wegen der Kontaktbeschränkungen abgesagt werden. Doch auf der Open-Air-Spielstätte am Kutzerweiher sollte es nicht ruhig bleiben. Seit Juli und noch bis zum 12. September läuft ein vielseitiges Abendprogramm mit Musik, Tanz, Kabarett und Comedy aus der ganzen Region. Namhafte Künstler wie The Thunderbirds, Silke Hauck, Arnim Töpel und Hans-Peter Schwöbel oder Thomas Siffling haben ihre Visitenkarte bereits abgegeben. Es folgen Lokalgrößen wie Claus Eisenmann, das Ehepaar Stegmüller, Compañia Flamenco Solera oder Bluesgigant Jim Kahr, Schlagersänger Jonathan Zelter, Elvis-Epigone Andy King und Musicalstar Sascha Krebs.

Den Veranstaltern geht es darum, verschiedenen Künstlern, die lange keine Auftrittsmöglichkeiten mehr hatten, eine Bühne zu bieten und ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Thorsten Riehle ergänzt: "Wir nehmen es damit gemeinsam mit dem Luisenpark selbst in die Hand, denjenigen Perspektiven zu schaffen, die derzeit am meisten unter der Situation leiden." Alle Akteure erhalten zunächst eine garantierte Gage in Höhe von 200 Euro. Wird am Ende der Konzertreihe ein Überschuss erwirtschaftet, soll er fair unter den Mitwirkenden verteilt werden, versprechen die Macher dieser ungewöhnlichen Veranstaltung.

Mit den Kosten des Festivals in Höhe von rund 60.000 Euro besteht laut den Organisatoren zwar ein Risiko, jedoch greifen Sponsoren wie die Stadt Mannheim, der Luisenpark, ASB, die Sparkasse Rhein Neckar Nord und die Mannheimer Runde den Veranstaltern im Notfall unter die Arme. "Alles in allem sieht es momentan sehr gut aus, was die Finanzen anbelangt", erklärt Riehle in seinem vorgezogenen Kassensturz.

Info: Karten müssen beim Capitol telefonisch im Vorverkauf unter 0621/33 673 33 reserviert, dort abgeholt oder an der Seebühne zurückgelegt werden. Es gibt keine Abendkasse. Außerdem muss eine Maske beim Zugang zur Bühne getragen werden, die erst am zugewiesenen Platz abgenommen werden darf. Nähere Infos unter www.jetzterstrechtfestival.de