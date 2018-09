Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Auf dem Churpfälzer Handwerker- und Bauernmarkt im Mannheimer Herzogenriedpark geht es diesmal ans Eingemachte. Dimitri Münch bietet "Essen im Glas" an. Für die Marktbesucher hält er Kostproben bereit und erklärt, wie genau die Königsberger Klopse oder das Kreolisches Chili ins Einweckglas kommen und wie lange die unterschiedlichen Gerichte haltbar sind. Münch ist mit seiner kleinen Speyerer Manufaktur einer von neun Ausstellern, die dieses Jahr erstmals auf dem Markt ausstellen.

"Insgesamt hat der Markt fast 80 Stände", sagt Wolfgang Adrian. Der gärtnerische Leiter des Herzogenriedparks präsentiert nur wenige Schritte weiter mit Jan Rogoszewski aus dem hessischen Steinbach einen weiteren Neuling. Der beherrscht die alte Handwerkskunst des Korbflechtens und verkauft im Familienbetrieb in Handarbeit hergestellte Einkaufs-, Wäsche-, Papier-, Hunde- oder Kaminholzkörbe. "Zu 90 Prozent verwenden wir geschältes Weidenholz, weil es leichter ist, als die ungeschälte dunklere Variante", erzählt Rogoszewski, in dessen Sortiment sich zudem verschiedene praktischen Küchenutensilien aus Holz befinden - darunter auch "lächelnde Kochlöffel".

Kulinarisch gesehen wird von süß bis salzig alles angeboten: Hagebuttengelee, Honig, Holzofenbrot. Doch es ist längst nicht nur der Geschmackssinn, den die Aussteller in so mannigfaltiger Art und Weise ansprechen. Das Auge erfreut sich an Schmuck aus ungewöhnlichen Materialien wie wasserfest versiegelten Papierperlen, Glas oder Kaffeekapseln ebenso wie an Wohn- und Gartenaccessoires. Praktisches wie Besen, Schrubber und Haarbürsten aus Naturborste oder selbst genähte Geldarmbänder und bunte Taschen für den Fahrradlenker gibt es ebenfalls. Auch der Geruchssinn wird bedient. Handgesiedete Naturseifen verströmen den Duft von Zitronen-Myrte, Lavendel oder Rose. Die Sorte "Küchenfee" wird unter Verwendung von Kaffeepulver hergestellt und hat geruchsneutralisierende Eigenschaften.

Wer selbst kreativ werden möchte, den leitet Sabine Schramek vom Hobbykünstlerverein Viernheim ohne Voranmeldung gern beim Bemalen und Verzieren von Kerzen oder dem Rollen von Bienenwachskerzen an. Neben dem Stand mit Produkten aus Schafswolle weiden passenderweise die Schwarznasenschafe von Cheftierpfleger Niko Xanthopoulos. Während des Markts kann man dem Schafscherer am Gehege über die Schulter schauen. Kutschfahrten, ein nostalgisches Karussell, ein Traktorparcours aus Heuballen und das Kinder-Bogenschießen sind speziell auf kleine Besucher zugeschnittene Angebote.

"Seit dem Jahr 2000 gibt es den Churpfälzer Handwerker- und Bauernmarkt. Dass er sich mit durchschnittlich 9000 bis 10.000 Besuchern pro Jahr so einer Beliebtheit erfreut, ist schon bemerkenswert", sagt Wolfgang Adrian. Das liege zum einen an den zahlreichen Stammausstellern, zu denen die Besucher gezielt kommen. Zum anderen aber auch daran, dass jedes Jahr etwas Neues geboten werde. Damit dem so ist, schaut Adrian sich regelmäßig auf verschiedenen Veranstaltungen nach Ausstellern um, die auch in den Herzogenriedpark passen würden.

Info: Der Churpfälzer Handwerker- und Bauernmarkt in der Max-Joseph-Straße 64 ist am heutigen Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintrittspreis beträgt für Erwachsene vier Euro, für Begünstigte drei Euro, für Kinder 2,50 Euro und für Jahreskarteninhaber zahlen 1,50 Euro. Kinder mit Jahreskarte sind frei.