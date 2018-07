Mannheim. (ger) Der neue Mannheimer "Familienpass" ist am Dienstag der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Das gedruckte Gutscheinheft enthält 53 vergünstigte Angebote für Familien bei Freizeit-, Kultur und Bildungseinrichtungen. Dazu gibt es weitere Vergünstigungen im "Familienpass plus" für Empfänger staatlicher Hilfsleistungen. Der Familienpass erfreut sich in der Stadt großer Beliebtheit. Im vergangenen Jahr 2017 wurden an Bürger 15.875 Gutscheinhefte ausgegeben.

"Die Angebote sind vielfältig", sagte Jugend- und Bildungsbürgermeisterin Ulrike Freundlieb (SPD) bei der Präsentation. Das Spektrum umfasst Sport und Freizeit ebenso wie Kultur und Bildung. Dabei sind Gutscheine zum kostenlosen Besuch von städtischen Schwimmbädern und Stadtparks, zum Eintritt in Museen, ins Planetarium sowie eine Jahresgebühr für Familien in der Stadtbibliothek. "Auch die Angebote der Abendakademie sind stark nachgefragt", wusste Freundlieb.

Neben der Teilnahme vieler städtischer Einrichtungen sind auch Gutscheine privater Sponsoren wie der Adler Mannheim, von Sportvereinen oder dem Cineplex-Kino darunter. "Erstmals in diesem Jahr ist das Internationale Filmfest Mannheim-Heidelberg neu dabei mit einem Gutschein für seine Kinderfilmreihe im Stadthaus", erzählte die Bürgermeisterin.

Sie freue sich darüber, dass viele der Kooperationspartner bereits seit Jahren dabei sind und den Familienpass mit ihren Angeboten bereichern. Bei den Gutscheinen gehe es darum, dass Familien etwas gemeinsam machen, so Freundlieb. Denn: "Als Bildungsbürgermeisterin ist mir besonders wichtig, dass allen Familien mit Kindern die gesellschaftliche Teilhabe und der Zugang zu Bildung und Kultur erleichtert wird. Erfreulich sei daher, dass im vergangenen Jahr 2890 Familien den Gutschein für die Jahresmitgliedschaft in der Stadtbibliothek eingelöst hätten.

Während ihr Fachbereich die Angebote im Familienpass zusammenstellt, sind die Bürgerdienste für die Ausgabe der Ausweise federführend. Wie die hier zuständige Bürgermeisterin Felicitas Kubala (Grüne) informierte, sind seit Jahresbeginn bereits 4232 Familienpässe ausgegeben worden. Zunehmend nachgefragt sei die Internet-Bestellung. 2017 seien auf diese Weise bereits 5681 der Gutscheinhefte beantragt worden, berichtete Kubala. Einzige Voraussetzung für die Ausgabe ist der Wohnsitz der Familie in Mannheim.

"Der Familienpass erfreut sich weiter großer Beliebtheit, im letzten Jahr konnten wir 15.875 Stück ausgeben", sagte die Bürgermeisterin. Auf Nachfrage räumte sie jedoch ein, dass die Zahl der ausgegebenen Exemplare 2016 mit 17.845 noch deutlich höher gelegen hatte. Diese Zahl schwanke eben von Jahr zu Jahr, meinte Kubala. "Es gibt viel Zuzug von Familien, wir müssen das Angebot jedes Jahr auf Neue bekannt machen", versuchte Freundlieb eine Erklärung zu finden.