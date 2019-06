Mannheim. (RNZ) Die Berliner Straße ist eine viel befahrene Hauptradroute und verbindet im Mannheimer Radverkehrsnetz Hauptbahnhof und Wasserturm mit dem Neckartalradweg sowie den nördlichen Stadtteilen. Damit die Querung Berliner Straße und Goethestraße am Nationaltheater optimiert werden kann, muss der Verkehr von Samstag, 15. Juni, 20 Uhr, bis Montag, 17. Juni, 5.30 Uhr, umgeleitet werden. Im Zug des Ausbaus der Einmündung Berliner Straße und Goethestraße (B 38) sowie der Querung Goethestraße über die Fahrbahn und Gleistrasse, werden neben der Umgestaltung zur Fahrradstraße der Asphaltbelag instandgesetzt und die Gehwege sowie die Ampelanlagen erneuert. Auch an den Stadtbahngleisen wird gearbeitet.

Für die Arbeiten werden Umleitungen über die Kolpingstraße, Otto-Beck-Straße und Augustaanlage, Collinistraße und Cahn-Garnier-Ufer sowie Friedrichsring, Kurpfalzbrücke und Schaafweide eingerichtet. Fußgänger und Radfahrer können die Goethestraße am Friedrichsring oder die Unterführung am unteren Luisenpark nutzen. Am Sonntag erfolgt ab 8 Uhr der Einbau des neuen Asphaltbelags. Der Abschluss der kompletten Baumaßnahme ist Anfang Juli vorgesehen. Die neue Verkehrsführung soll Radfahrern den Weg ins Stadtzentrum erleichtern und ist Teil des städtischen 21-Punkte-Programm für die Verbesserung des Radverkehrs.