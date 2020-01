Mannheim. (pol/mün) Von den zwei Personen, die gestern in einem Unfall auf der Südtangente zwischen dem Mannheimer Hauptbahnhof und dem Stadtteil Lindenhof verwickelt waren, sind - wie die Polizei in der Nacht mitteilte - zwei schwer verletzt und werden medizinisch behandelt. Am Dienstagabend war die Südtangente komplett gesperrt worden.

Ursache für den Unfall soll ein Auffahrunfall mit einem Lkw sein, bestätigte die Polizei. Demnach sei der Sattelzug in Richtung Fahrlachtunnel gefahren und auf einen VW aufgefahren. Der VW wiederum wurde erst gegen einen Baum und dann auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Dort kam es zum Zusammenprall mit einem entgegenkommenden Auto.

Die beiden Pkw-Fahrer wurden laut Polizei schwer verletzt, der Lkw-Fahrer leicht.

In der Nacht zum Mittwoch wurde die Sperrung gegen 0:40 Uhr wieder aufgehoben. Zum genauen Unfallhergang wird weiterhin ermittelt.

Durch den Unfall kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, die die Polizei aber rasch in den Griff bekommen habe.

Update: 29. Januar 2020, 8.30 Uhr