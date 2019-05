Mannheim. (pol/mün) Ein unbekannter Mann belästigte am Dienstagnachmittag in der Mannheimer Innenstadt zwei 13-Jährige. Die beiden Mädchen waren in der Straßenbahnlinie 1 in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. An der Haltestelle stieg ein unbekannter Mann zu, der sich durch die Bahn bis zu den Mädchen durchdrängte.

Beim Anfahren der Bahn stießen die Mädchen gegen den nun hinter ihnen stehenden Mann. Dieser begann daraufhin, die 13-Jährigen am Gesäß zu betatschen, so der Bericht. Beim Aussteigen am Hauptbahnhof habe er fest an das Gesäß einer der 13-Jährigen gegriffen.

Das Mädchen beschreibt den Täter als 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und von normale Statur. Er habe kurze, glatte, braun-rötliche Haare, einen braun/rötliche und ausrasierten Vollbart sowie helle Hautfarbe. Bekleidet sei er mit einer dunkelblaue Sportjacke (mit drei weißen Streifen an den Armen) sowie einer dunkelblauen Jeans gewesen.

Nach dem Aussteigen entfernte sich der Mann zügig in Richtung Schlossgartenstraße.

Bereits am 8. Mai ereignete sich am Paradeplatz ein ähnlich gelagerter Fall, wurde aber erst jetzt angezeigt, wie die Polizei mitteilt. Gegen 12.30 Uhr griff ein unbekannter Mann einer 20-jährigen Frau beim Aussteigen aus der Straßenbahn unter dem Rock an das Gesäß. Dabei soll er auch den After der Frau berührt haben. Ein Eindringen der Finger war offenbar durch die getragene Strumpfhose verhindert worden. Anschließend entfernte sich der Mann in Richtung Wasserturm.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, die sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der Rufnummer 0621/174-4444 melden sollen.