Von Olivia Kaiser

Mannheim. Keine Alltagsmasken, kein Desinfektionsmittel und so gut wie keine Isolationsmöglichkeiten – die Corona-Pandemie hat vor ein paar Wochen die Aufmerksamkeit auf die Zustände in der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in der Neckarstadt gelenkt. Doch die Lebensumstände waren für die Bewohner schon immer grenzwertig. Thematisiert wurde das bereits vor fünf Jahren, als zeitweise um die 750 Menschen in dem alten Industriekomplex an der Ecke Industrie- und Pyramidenstraße untergebracht waren. Viel passiert ist seitdem allerdings nicht.

Nach wie vor ist das Gebäude marode, eine größere Sanierung gab es nicht. "Wenn etwas kaputt geht, eine Tür beispielsweise, dann wird die notdürftig repariert", berichtet ein Sozialarbeiter. Viele Fenster ließen sich nicht mehr öffnen. Die sanitären Anlagen seien teilweise so mitgenommen, dass auch Putzaktionen nicht mehr viel ausrichteten. Das zuständige Regierungspräsidium in Karlsruhe (RP) räumt ein, dass das Gebäude "aufgrund des Sanierungsbedarfs derzeit nur in eingeschränktem Umfang für die Unterbringung von Asylbewerbern geeignet" ist.

Trotzdem lebten dort, ehe das Coronavirus Baden-Württemberg erreichte, etwa 400 Menschen. Erst Mitte April, als schon längst offiziell der Pandemiefall ausgerufen worden war, verließen die letzten Frauen und Kinder die LEA. Jetzt leben an die 200 Männer dort – bis vor Kurzem noch trotz Ansteckungsgefahr teilweise zu viert in einem Raum. Die Küchen sind verschlossen, die Bewohner dürfen schon länger nicht mehr selbst kochen. Gründe sind laut RP Hygienerisiken und Brandschutz. Außerdem umfasse das Sachleistungsprinzip auch die Verpflegung. Jetzt wird das Essen angeliefert. "Viele Bewohner beschweren sich darüber", weiß der Sozialarbeiter.

Beim Essen ist es natürlich schwer, den Geschmack von allen zu treffen, allerdings geht es auch um die Größe der Portionen, die für erwachsene Männer nicht gerade üppig sind – davon konnte sich die RNZ überzeugen. Durch die Anlieferung in Styroporbehältnissen entstehe sehr viel Müll, erzählt der Sozialarbeiter. Getränke gibt es nur in der Cafeteria, die aber nicht durchgängig geöffnet ist. Viele Bewohner kaufen sich deshalb Lebensmittel, die dann in den Zimmern eher schlecht als recht gelagert werden.

Derzeit müssen die Männer auf ihren Zimmern essen, Mülleimer gibt es dort nicht. Und nicht jeder ist so ordentlich und bringt alles sofort zu den zentralen Abfalltonnen. "Ein solches System ist natürlich anfällig für Schädlingsbefall", so der Sozialarbeiter. Er plädiert dafür, wenigstens Wasserkocher und Kühlschränke im Wohntrakt unterzubringen, damit die Bewohner ihre Lebensmittel besser lagern und abends auch mal einen Tee oder Kaffee trinken könnten.

Für die Sauberkeit der Zimmer sind die Bewohner zuständig. Die Reinigung des Gebäudes übernehmen einige auf freiwilliger Basis. Denn für 80 Cent pro Stunde dürfen Asylsuchende am Tag bis zu fünf Stunden arbeiten. Um die 100 Euro Taschengeld gibt es laut Sozialarbeiter monatlich. Für manche ist die Arbeit eine willkommene Gelegenheit, ein bisschen Geld dazuzuverdienen. Sie reinigen die Flure, arbeiten in der Wäscherei und erledigen kleinere Hausmeisteraufgaben.

"Entsprechend der Hausordnung leitet der Alltagsbetreuer die Bewohnerschaft an und stellt entsprechendes Reinigungsmaterial zur Verfügung", heißt es dazu vonseiten des RP. "Bei Auszug aus den jeweiligen Zimmern erfolgt grundsätzlich eine desinfizierende Grundreinigung der Zimmer mit Unterstützung von gemeinnützigen Helfern, welche ebenfalls durch den Alltagsbetreuer eingewiesen, angeleitet und überwacht werden." Professionelle Reinigungskräfte werden demnach nicht engagiert – auch nicht in Zeiten von Corona.

"Viele Leute denken, die Geflüchteten leben ja nur ein paar Wochen in der LEA und haben es dann in einer Anschlussunterbringung besser", so der Sozialarbeiter. Das stimme aber nur bedingt. Tatsächlich ist für manchen Asylsuchenden die Mannheimer LEA keine kurze Zwischenstation. Bis zu 18 Monaten können Asylsuchende in einer Landeserstaufnahmeeinrichtung untergebracht werden, wie das RP bestätigt. Der Sozialarbeiter verweist auf eine Familie aus dem Kosovo mit zwei Kindern, die von November 2018 bis diesen April in der Einrichtung wohnte.

Die prekäre Lebenssituation der Bewohner habe sich durch Corona zeitweise weiter verschärft. "Wir hatten keine Masken, die Menschen hatten Angst", erinnert sich der Sozialarbeiter. Dann habe der Verein "Mannheim sagt Ja!" 500 Masken gespendet, die aber zunächst nicht ausgegeben wurden.

"Es bedurfte in diesem Fall noch der Abstimmung unter den Akteuren vor Ort hinsichtlich Ausgabemodalitäten und Reinigung dieser Masken", erklärt das RP und betont, dass derzeit ausreichend Mund-Nase-Masken und Schutzkleidung vorhanden seien. Anfang Mai hat das Mannheimer Gesundheitsamt der LEA einen Besuch abgestattet, über etwaige Beanstandungen wollte die Stadt keine Angaben machen. "Die bei den Prüfungen gewonnenen Erkenntnisse werden grundsätzlich nicht veröffentlicht", sagte ein Rathaussprecher.