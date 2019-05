Mannheim. (gol) Das Badnerlied kann umgeschrieben werden. Die Zeile "in Mannheim die Fabrik" ist passé. "in Mannheim die Musik" muss es künftig heißen. Ob vom Musikpark über die Popakademie, von der SAP-Arena bis zum Capitol - die Musik und ihre Kreativwirtschaft haben der Kommune das Prädikat "Unesco City of Music" beschert. Und weil Adel bekanntlich verpflichtet, soll der Gedanke einer Musikstadt auch erlebbar gemacht werden. Das erhofft sich Oberbürgermeister Peter Kurz vor der ersten Mannheim Music Week, die vom 13. bis 19. Mai stattfindet. Beim innerstädtischen Beben von Klängen unterschiedlichster Genres treten über 680 Künstler an den unterschiedlichsten Orten auf, zum Beispiel in einem Hallenbad.

Die Veranstalter haben den Orten und Stilrichtungen kaum Grenzen gesetzt. Drinnen und draußen, rockig und poppig, elektronisch und unplugged - die Mannheim Music Week will ein spannendes Programm mit Stars und regionalen Helden, kombiniert mit Newcomern und etablierten Künstlern, bieten. Das ungewöhnliche Konzept hat viele Väter. Bekannte Gesichter der Mannheimer Musikszene wie Michael Herberger von den "Söhnen", Jazztrompeter Thomas Siffling oder Komponist Rainer Kern zeichnen neben Startup Mannheim und dem Stadtmarketing ebenso für das Großprojekt verantwortlich wie die Popakademie Baden-Württemberg oder das Nationaltheater. "Jeder hat bisher sein eigenes Süppchen gekocht", sagt Siffling, "doch nun wird das Ganze endlich gebündelt".

Laura Volk, eine junge Sängerin und Songschreiberin, freut sich besonders über die Nachwuchsförderung: "Die Mannheim Music Week bietet Talenten eine toll organisierte und bis ins Detail geplante Plattform, auf der die bunte Vielfalt der Mannheimer Musiklandschaft abgebildet wird".

Gespielt im wahrsten Sinne des Wortes wird das Thema Kontraste. Neben Programmpunkten an etablierten Stätten wie dem Mannheimer Rosengarten oder der Alten Feuerwache, ist die Mannheim Music Week auch von 16 Sonderveranstaltungen an bislang kulturfreien Ecken der Stadt geprägt. Tägliche Konzerte im Schaufenster eines Kaufhauses bieten die Möglichkeit, Mannheim aufregend sinnlich oder pulsierend impulsiv zu erleben. Von Singer-Songwriter- bis zu Weltmusik der orientalischen Musikakademie reicht der Stilmix.

Ein Nachmittag voller historischer Geschichten entführt musikalisch in Mannheims Barockzeit. Im Stadtarchiv erklingen dazu Kompositionen für Laute und Gitarre. Kontraste bieten auch experimentelle Szenenwechsel. Ein Violin-Duo auf dem Dancefloor? Im Club "Das Zimmer", wo sich sonst Nachtschwärmer tummeln, geht das ausnahmsweise einmal. Mit seiner eindrucksvollen Jugendstil-Architektur bietet das Herschelbad die außerordentliche Kulisse für ein "Voices and Water"-Konzert des südafrikanischen Lesedi-Show-Choir. Zulu-Dance, Modern Dance und Gumboot Dance bestimmen den Charakter dieser exotischen Klänge. Und noch etwas Besonderes: Das Konzert läuft während des regulären Badebetriebs und kann nur in Schwimmbekleidung erlebt werden. Das Mannheimer Hafenfestival mit der internationalen DJ-Elite und Schiller in der SAP-Arena beschließen die kontrastreiche Musikwoche.

Info: www.mannheimmusicweek.de.