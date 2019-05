Mannheim. (RNZ) Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitag ein Kiosk in der Innenstadt überfallen. Kurz nach 19 Uhr betrat der Mann laut Polizei den Kiosk im Quadrat K 4, bedrohte die Angestellte mit einem Messer und forderte die Herausgabe des Geldes. Mit ein paar 100 Euro flüchtete der Täter in Richtung I 5/H 5. Mehrere Zeugen verfolgten den Flüchtenden, verloren ihn jedoch aus den Augen. Wie Ermittlungen des Kriminaldauerdiensts der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ergeben haben, sollen noch weitere - der Polizei aber unbekannte - Zeugen den Unbekannten verfolgt haben.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: Er ist circa 1,70 Meter groß, sehr schlank und trug eine schwarze, weite Sporthose sowie dunkle Oberbekleidung. Er war mit einer schwarzen Skimaske mit Sehschlitzen maskiert. Über die Art des Messers liegen keine genauen Erkenntnisse vor. Der Unbekannte sprach gebrochen Deutsch und könnte Osteuropäer gewesen sein. Zeugen können sich bei der Kriminalpolizei melden - insbesondere die Personen, die den Flüchtenden nach der Tat verfolgten und sich bislang noch nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt haben. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/1 74 44 44, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.