Mannheim. (pol/mare) In der Neckarstadt ist am Donnerstagmittag ein Wohnhaus in Brand geraten. Das berichtet die Polizei.

Am Donnerstag gegen 12.15 Uhr wurde der Polizei und der Feuerwehr eine größere Rauchentwicklung gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzungen standen das erste Obergeschoss und das darüber liegende Dachgeschoss des Hauses in der Waldhfostraße in Flammen.

Aus dem angrenzenden Wohnhaus Waldhofstraße 43 wurden Menschen von der Feuerwehr vorsorglich evakuiert. Ein Mensch aus dem brennenden Wohnhaus wurde mit Verdacht der Rauchgasvergiftung medizinisch behandelt.

Die Feuerwehr beendete gegen 14.45 Uhr die Löscharbeiten an dem Mehrfamilienhaus, nachdem eine Nachschau nach möglichen Glutnestern abgeschlossen wurde. Das Mehrfamilienhaus ist aufgrund des Brandes und der durchgeführten Löscharbeiten derzeit unbewohnbar.

Ein Statiker wurde verständigt, um den Gebäudezustand zu prüfen. Der durch den Brand entstandene Schaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt.

Während der Löscharbeiten war die Waldhofstraße zwischen der Carl-Benz-Straße und Hohwiesenstraße komplett für den Personen-/Fahrzeug- und öffentlichen Nahverkehr gesperrt.

Die Sperrungen wurden um 15.15 Uhr aufgehoben. Beamte des Kriminalkommissariats Mannheim übernahmen die Sachbearbeitung, welche unter anderem die bislang unbekannte Brandursache ermitteln.

Update: Donnerstag, 4. Juli 2019, 16.10 Uhr