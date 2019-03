Mannheim. (hwz) Wind und Wetter haben in den vergangenen Tagen dem sowieso schon lädierten Alten Relaishaus weiter zugesetzt. Seit das Gebäude im Oktober 2015 in Flammen aufging, steht es als Brandruine mitten im Stadtteil Rheinau. Verantwortlich für diesen Zustand ist der Eigentümer, der zurzeit eine achtjährige Strafe wegen Brandstiftung in einem Gefängnis außerhalb von Mannheim absitzt. Die Stadt hat mittlerweile 90.000 Euro in die Hand genommen, um für die Verkehrssicherheit des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes zu sorgen.

Eine im Juni 2018 angesetzte Zwangsversteigerung, bei der die Stadt mitbieten wollte, platzte im letzten Moment. Denn der Eigentümer hatte kurzfristig das notwendige Geld auftreiben und den Kredit bei der Sparkasse Rhein Neckar Nord bedienen können. "Das ist eine Schande", schimpfte kürzlich Ulrike Kahlert, Bezirksbeirätin und SPD-Ortsvorsitzende, bei einer öffentlichen Bezirksbeiratssitzung.

"Jeden Tag, den wir länger warten, werden durch Unterlassung des Eigentümers Fakten geschaffen. Das Gebäude verfällt immer mehr und wird zu einem unsicheren Ort, mit dem die Bürger sich nicht abfinden wollen", betonte Kahlert. Der Bezirksbeirat hat deshalb bei der Verwaltung beantragt, die im Zuge der Ersatzvornahme geleisteten 90.000 Euro vom Eigentümer einzufordern und bei Nichtzahlung eine Zwangsversteigerung anzustreben. "Der Erwerb der Immobilie durch die Stadt ist erklärter politischer Wille", sagte CDU-Stadtrat Claudius Kranz. Wenn die Möglichkeit dazu bestehe, solle dies auch getan werden.

Denn: "Der Eigentümer spielt offenkundig auf Zeit", so Kranz. SPD-Stadtrat Thorsten Riehle stellte fest: "Beim Kompaktbahnhof, Marktplatz und Karlsplatz schaffen wir es, alle drei zentralen Plätze zu sanieren - und mit dem Relaishaus verfällt eines der wenigen historischen Bauzeugnisse des Stadtteils." Ihn ärgert, dass Eigentum in diesem Fall offensichtlich nicht verpflichte. Daher habe er die zuständige Oberkonservatorin des Landesamts für Denkmalpflege darum gebeten zu prüfen, welche Möglichkeiten es gibt, um den Verfall aufzuhalten und entsprechende Auflagen zu erteilen. Das eigentliche Ziel des Eigentümers sei es, das Grundstück anderweitig zu nutzen. "Das gilt es zu verhindern", betonte Riehle.

Die Vorsitzende des Vereins Stadtbild, Helen Heberer, teilte mit, dass man vor dem Hintergrund der rechtlichen Situation eine Forderung nach einem originalgetreuen Wiederaufbau des Gebäudes formuliere. Sollten sich die Eigentumsverhältnisse ändern, stehe der Verein bereit, eine Aktion zugunsten dieser historischen Wiederherstellung zu organisieren. Immerhin dokumentiere das älteste Gebäude des Stadtteils die Geschichte des Kurfürsten, der auf dem Weg in seine Sommerresidenz in Schwetzingen stets dort pausiert und die Pferde gewechselt habe. "Solche baulichen Dokumente müssen der Nachwelt erhalten bleiben. Sie sind Teil unserer Stadtgeschichte", erklärte Heberer.

Der Landtagsabgeordnete Boris Weirauch hat Staatssekretärin Karin Schütz auf den Fall aufmerksam gemacht. In einem Schreiben fragt der SPD-Politiker, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssten, um "gegebenenfalls auch eine Enteignung durch die Stadt im Interesse der Rheinauer Bürger zu ermöglichen". Die RNZ hat beim Eigentümer über dessen Rechtsanwalt Alexander Fleck angefragt, was er denn mit dem Alten Relaishaus zu tun gedenkt. Eine Antwort war nicht zu erhalten.