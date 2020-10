Von Manfred Ofer

Mannheim. Rassismus hat viele Gesichter. Hass und Verachtung können sich gegen alles richten, was einen Menschen ausmacht: seine Herkunft, seine Kultur und seine Religion. Dass solche Gedanken gerade weltweit erstarken, davon ist man bei Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland, einer islamischen Reformgemeinde, die in Mannheim rund 800 Mitglieder hat, überzeugt. Aus diesem Grund haben ihre Verantwortlichen eine Kampagne gestartet, die sich Aufklärung durch Dialog zum Ziel gesetzt hat: "Muslime gegen Rassismus".

"Wir möchten einen Beitrag dazu leisten, einem tragischen Trend in unserer Gesellschaft Grenzen zu setzen", macht Adeel Shad, der Imam der Moschee, deutlich. "Unsere Religion verpflichtet uns als Muslime geradezu dazu, Stellung gegen jede Form von Rassismus zu beziehen. Wir sehen uns da absolut in der Tradition des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland, die unsere Heimat ist". Daud Nasir, Generalsekretär der Gemeinde, und Suhail Butt, der Vertreter der Ahmadiyya im Stadtjugendring, erläutern die Beweggründe der Kampagne, die nicht zuletzt auch auf eigenen Erfahrungen in Bezug auf Diskriminierung begründet ist. Die Ahmadiyya werden nämlich aufgrund ihrer reformorientierten Auslegung des Islam von anderen Muslimen nicht als solche akzeptiert, was zu hohem Konfliktpotenzial führt. Das eigene Leid befördert die Empathie.

Die Religionsgemeinschaft erblickte vor fast 100 Jahren in Indien das Licht der Welt. Deren Gründer Mirza Ghulam Ahmad verfolgte, so beschreibt der Imam das Ziel, den Islam zurück zu seinen Ursprüngen zu führen. Viele Muslime interpretierten ihre Religion heute falsch. Die Unterdrückung von Frauen, Intoleranz gegenüber Andersdenkenden, Antisemitismus und jede Form von Gewalt seien vollkommen inakzeptabel. "Im Islam gibt es keine Toleranz für so etwas", deutet Adeel Shad die Worte des Propheten Mohammeds aus der Sicht von Mirza Ghulad Ahmad, dem in Deutschland heute mehr als 50.000 Gläubige folgen. Weltweit sind es mehr als zehn Millionen.

Verbrechen, wie die Enthauptung eines Lehrers in Paris, seien ohne jeden Zweifel zu verurteilen. Auch solch ein abscheulicher Mord sei eine Form von Rassismus. Shad bekundet dazu seine klare Ablehnung – mit Verweis auf den Koran: "Wenn jemand einen Menschen tötet, so ist es, als hätte er die ganze Menschheit getötet!"

Nicht ohne Grund laute ein Credo der Ahmadiyya bei ihrem Engagement gegen Intoleranz: "Liebe für alle, Hass für keinen". Viel zu viele Menschen, ganz gleich, ob Christen, Juden oder Muslime, müssten sich davor fürchten, im Alltag angefeindet zu werden. Das sei eines zivilisierten Umgangs miteinander nicht würdig. Gleichzeitig möchten die Verantwortlichen mit der Kampagne Vorurteile und Missverständnisse gegenüber dem Islam abbauen. Der Schlüssel dazu sollen Dialog und Aufklärung sein.

Eine Info-Aktion mit Ständen, Gesprächen und der Verteilung von Flyern findet am Samstag, 31. Oktober, auf dem Paradeplatz statt. Am 10. November ist eine Podiumsdiskussion in der Moschee geplant, zu der auch die Vertreter von christlichen, jüdischen und islamischen Gemeinden eingeladen sind. Die Veranstaltung soll auf jeden Fall online stattfinden.

Info: www.ahmadiyya.de