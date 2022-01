Von Wolf Goldschmitt und Gerhard Bühler

Mannheim. Die Zeit läuft, der Endspurt zur Bundesgartenschau 2023 hat begonnen. Während im Luisenpark eine traditionelle Blumenpräsentation für staunende Blicke der Besucher sorgen soll, steht das ehemalige US-Militärgelände Spinelli im Zeichen der Welt von morgen. Auf mehreren Experimentierfeldern werfen die Buga-Macher einen mutigen Blick nach vorne. Die Leitthemen Klima, Energie, Umwelt und Nahrungssicherung werden hier laut Ausstellungsmanager Hanspeter Faas modellhaft in der Praxis vorgeführt. Ein Höhepunkt der Innovationen könnte "Pee Power" werden – auf Deutsch "Pinkel-Strom".

Was sich etwas anrüchig anhört, hat einen praktischen Nutzen und durchaus Zukunftschancen. Denn in den öffentlichen Toiletten des Parks wird das Abfallprodukt des Körpers als Energiequelle für die Erzeugung von Elektrizität verwendet. Das Verfahren wird vom baden-württembergischen Umweltministerium gefördert. Fast zwei Liter Urin, der zu 95 Prozent aus Wasser besteht, produziert jeder Mensch am Tag. Für die mobilen stillen Örtchen sind allerdings die in den restlichen fünf Prozent Flüssigkeit enthaltenen Kohlenhydrate entscheidend. Aber wie funktioniert das Ganze?

"Pee Power" kann jede Form von organischem Abfall in Energie verwandeln, ohne dabei fossile Brennstoffe zu verbrauchen. Die Wunderwaffe sind mikrobielle Brennstoffzellen: Diese enthalten Bakterien, welche sich aus Urin ernähren und ihn als ihren persönlichen Treibstoff nutzen, sodass sie sich selbst in Stand halten können. Die biochemische Energie, die dabei als Nebenprodukt entsteht, kann in Elektrizität umgewandelt werden. Während des ganzen Prozesses wird die Flüssigkeit gefiltert, sodass jegliche Reststoffe weitestgehend unschädlich an die Umwelt abgegeben werden und kein Abwassersystem oder eine gesonderte Entsorgung notwendig ist.

Beim Zersetzen der Kohlenhydrate durch die Bakterien entstehen positive und negative Teilchen – Protonen und Elektronen. Letztere gelangen über einen Draht in die Brennstoffzellen und erzeugen ein Übermaß an negativer Ladung. Zum Ausgleich bewegen sich die Protonen durch die Keramikschicht der Brennstoffzellen. Diese Mikro-Kraftwerke liefern in ihrem heutigen Entwicklungsstadium noch nicht sehr viel davon, und zum Laden eines Handys beispielsweise braucht man viel Zeit: 24 Stunden. Für die optimale WC-Beleuchtung mit LED-Lämpchen bei der Buga reicht die "Pee Power" aber schon aus.

Für innovative Beiträge ist auf den insgesamt 20 Hektar großen Experimentierfeldern reichlich Platz. Die Organisatoren haben sich mehr als 30 Partner mit ins Boot geholt, laut Faas sind alle Flächen vergeben. Die MVV widmet sich beim Thema Energie neuen Mobilitätskonzepten, die Pfalzmarkt-Genossenschaft dem modernen Gemüseanbau.

Auf einem anderen Experimentierfeld zieht digitale Technik in die Landwirtschaft ein. "Die Idee ist, dass jede Ackerpflanze nur so viel Dünger bekommt, wie sie wirklich braucht", sagt Faas. Dafür würden zuvor Größe und Wachstum jeder Pflanze durch Kamera-Drohnen erfasst und die Daten weitergeleitet. Ein Computerprogramm steuere die spätere maschinelle Düngung individuell nach Bedarf.

Ein anderes Projekt werde die Grenzen der Experimentierfelder sprengen. Denn die Teststrecke für "U-Shift" verlaufe am ganzen nördlichen Rand des Buga-Geländes entlang. Das autonom angetriebene Fahrzeugkonzept wurde vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt entwickelt. Es besteht aus zwei Komponenten: einem U-förmigen Unterteil ("Driveboard") mit Antriebssystem und Batterie sowie dem Oberteil mit einer "Transportkapsel", die in zwei Varianten zum Personen- oder Gütertransport genutzt wird. Das "Driveboard" kann eine abgestellte Transportkapsel einfach und selbstständig im Huckepack-System aufladen.

Das Konzept sei als Zubringer "auf dem letzten Kilometer" in den Städten gedacht, zum Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr oder Lieferverkehr in der City, erläutert Faas.