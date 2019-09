Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Gleiche Bildungs- und Teilhabe-Chancen für alle Kinder in Mannheim zu schaffen, hat die Mannheimer Stadtverwaltung ebenso zu einem ihrer strategischen Ziele erklärt wie die Bekämpfung von Armut und Armutsrisiken. Denn wenn das Geld gerade für das Notwendigste reicht, müssen Kinder häufig auf das verzichten, was für andere selbstverständlich ist: die Mitgliedschaft in einem Sportverein, das Erlernen eines Musikinstruments, regelmäßiges und gesundes Essen oder gemeinsame Familienunternehmungen. Doch auch die Bedürfnisse der Eltern bleiben häufig auf der Strecke, viele fühlen sich überfordert.

"Um Kinderarmut zu minimieren, ist ein ganzes Netzwerk notwendig", sagt Bürgermeisterin Ulrike Freundlieb. Mit dem freiwilligen Screening-Programm in Kooperation mit den Mannheimer Geburtskliniken, Förderprogrammen wie "Schulstart leicht gemacht" oder der Koordinierungsstelle "Mannheim gegen Kinderarmut", gibt es bereits entsprechende Angebote. Mit "Familien im Zentrum" geht jetzt am Kinderhaus Parseval im Stadtteil Schönau ein Projekt an den Start, das gezielt Eltern einbinden und deren Erziehungskompetenz stärken will. Bei den Familien, welche die Angebote des Kinderhauses Parseval in Anspruch nehmen, liegt der Migrationsanteil bei 55 Prozent. Der Anteil der Familien, die wirtschaftliche Jugendhilfe erhalten, ist mit 35 Prozent überdurchschnittlich hoch.

Bei "Familien im Zentrum" geht vor allem um Hilfe zur Selbsthilfe. Denn es ist erklärtes Ziel, dass Väter und Mütter ihren Bedarf nach Unterstützung selbst erkennen und sich eigenständig Hilfe holen. Dafür hat das Team des Kinderhauses entsprechende "Erfahrungsräume" in Form eines Kursangebots geschaffen, das sich eng an den Themen orientiert, die die Eltern im Vorfeld als besonders wichtig angaben. Der Wunsch nach Bewegung stand dabei ganz oben auf der Liste. Jeden Dienstag wird im Kinderhaus nun Sport und Entspannung als Elternkurs angeboten. Zudem gibt es einen Tanzkurs für Mütter.

Ebenfalls stark nachgefragt ist das Eltern-und-Kind-Turnen. "Die Eltern empfinden es als Wertschätzung, dass das Kinderhaus neben Angeboten für ihre Kinder nun auch Angebote speziell für sie geschaffen hat", berichtet Sabine Gaidetzka, Leiterin des städtischen Fachbereichs Tageseinrichtungen für Kinder. Auf den Wunsch vieler Eltern nach mehr Mobilität habe man auch mit einer Fahrradwoche reagiert. Sicheres Radfahren, aber auch wie man Reparaturen am Rad selbst vornehmen kann, waren Thema. Gekrönt wurde die Projektwoche mit einer gemeinsamen Fahrradtour.

Die Bildungsangebote sollen die Interaktion zwischen Eltern und Kind sowie das Kennenlernen der Eltern untereinander fördern. Im Malkurs oder beim Besuch in der Kunsthalle erhalten Mütter und Väter die Möglichkeit, sich über die üblichen Elternabende oder Kita-Feste hinaus in allgemeinen Erziehungsfragen auszutauschen: Was kann mein Kind, was braucht es? Welche Situation stresst mich besonders, und warum ist das so? Die Eltern sollen als "Experten in eigener Sache" aktiviert werden und sich bei der Klärung von Alltagsfragen wechselseitig behilflich sein.

Laut Sabine Gaidetzka haben aktuell 42 Prozent der Eltern die Angebote angenommen. Dabei sind die Mütter zwar in der Überzahl, doch die Väter beteiligen sich durchaus und haben sich ein Projekt mit Gartenarbeit gewünscht. Insgesamt gesehen sei man sehr zufrieden mit der Resonanz, so Gaidetzka. Zumal die Eltern mittlerweile untereinander Empfehlungen abgeben und für die Bildungsangebote werben.

Nach einer zweijährigen Testphase und entsprechender Evaluierung könnte das Konzept auf andere Mannheimer Einrichtungen übertragen werden. Eckdaten wie die enge Einbindung des Kita-Teams, dem eine in der Kinder- und Jugendhilfe erfahrene Sozialarbeiterin zur Seite gestellt wird, die psychosoziale Beratung sowie der professionelle Lotsendienst, der in akuten Krisen direkt zu einer Fachstelle begleitet, bleiben dieselben. Die Kurse und Aktivitäten werden dem Projektnamen "Familien im Zentrum" entsprechend individuell mit den Eltern erarbeitet.