Von Alexander Albrecht

Mannheim. "Der Zeitpuffer ist ziemlich aufgebraucht", sagte Buga-Geschäftsführer Michael Schnellbach schon Ende 2019. Grund war damals eine monatelange Verzögerung bei der Asbestsanierung auf dem Spinelli-Gelände, dem Hauptspielort der Bundesgartenschau in drei Jahren. Jetzt kommt auch noch die Coronakrise dazu. Und tatsächlich ist indirekt darüber nachgedacht worden, das von April bis Oktober 2023 geplante Großereignis in Mannheim zu verschieben.

Doch so weit kommt es nicht – weil der Aufsichtsrat der Buga 2021 in Erfurt an seinem Zeitplan festhält. Diese soll wie vorgesehen am 23. April nächsten Jahres eröffnen. Schnellbach ist entsprechend erleichtert. "Denn eine Verschiebung der dortigen Laufzeit hätte durchaus auch einen Effekt auf unseren Starttermin haben können", erklärt er laut einer Mitteilung.

"Corona hat uns nach wie vor fest im Griff. Die damit verbundenen Einschränkungen spüren wir alle, und leider haben die Auswirkungen nun auch die Grüne Branche erreicht", sagt Jochen Sandner. Der Geschäftsführer der Deutsche Bundesgartenschau-Gesellschaft mbH (DBG) schickt "ein großes Dankeschön an die Macher und Verantwortlichen vor Ort, die nicht resignieren, sondern trotz vieler Ungewissheiten an den Projekten weiterarbeiten".

Zusammen mit ihren Partnern tüfteln die Mannheimer Buga-Macher an ihren Konzepten. "Ich bin der festen Überzeugung, dass wir die Bundesgartenschau und die positive Vision, die sie für Stadt und Region entwirft, mehr denn je brauchen", betont Schnellbach. "Die Buga wird sowohl der Entwicklung der Stadt als auch der Wirtschaft einen Anschub geben. Betroffen sind nicht nur der Garten- und Landschaftsbau, die gärtnerische Produktion und die Baumschulwirtschaft, sondern auch der Handel, unsere Partner in der Freiraumplanung, den Verwaltungen und in den Hochschulen sowie in Hotellerie und Gastronomie", ist Schnellbach überzeugt.

Mit ihren Leitthemen Klima, Umwelt, Energie und Nahrungssicherung suche die Bundesgartenschau nach Antworten und Lösungen auf gegenwärtige drängende gesellschaftliche Probleme. Die Buga 23 soll laut Schnellbach die erste nachhaltige Gartenschau werden.

Indes haben die für dieses Jahr angesetzten Landesgartenschauen (Laga) unterschiedlich auf die durch die Corona-Pandemie veränderte Situation reagiert. Die baden-württembergische Schau in Überlingen findet ein Jahr später statt. So haben es der Gemeinderat der Stadt am Bodensee und der Laga-Aufsichtsrat kürzlich beschlossen, nachdem das Land grünes Licht gegeben hatte und die finanzielle Unterstützung gesichert war. Das Veranstaltungsprogramm wird auf 2021 umgebucht. Alle bereits erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit.