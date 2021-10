Von Olivia Kaiser

Mannheim. Die Corona-Krise und ihre finanziellen Folgen sind deutlich spürbar – und das wird sich auch in den kommenden Jahren nicht ändern. Das machten Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) und Kämmerer Christian Specht (CDU) am Dienstag deutlich, als sie den Haushalt für das Jahr 2022 in der jüngsten Gemeinderatssitzung einbrachten. Eigentlich beschließt Mannheim stets einen Doppelhaushalt, doch diesmal gibt es nur ein Zahlenwerk für das kommende Jahr. "Wir stehen vor der Herausforderung, das finanzielle Rahmenwerk für die Zukunft zu planen und festzulegen – in einer Zeit, in der die Wirtschaftszahlen Schwankungen von historischen Dimensionen aufweisen", konstatierte Specht. Man habe sich daher entschieden, zunächst "auf Sicht" zu fahren.

"Die Situation für einen klassischen Haushalt ist zu unklar", fügte Peter Kurz hinzu. Er verwies auf die erheblichen Einbrüche bei den Einnahmen in den Jahren 2020 und 2021. Deshalb musste im Juli zum ersten Mal seit 30 Jahren ein Nachtragshaushalt verabschiedet werden. Bis März 2020 war die finanzielle Entwicklung der Quadratestadt durchaus positiv. Zwischen 2016 und 2020 stieg das Eigenkapital, die Verschuldung nahm stetig ab. Die Nettoinvestitionssumme, also der Betrag, den die Stadt aus eigener kommunaler Kraft schultert, stieg von 66 auf 106 Millionen Euro.

"Die Corona-Krise war eine Herausforderung, mit der niemand rechnen konnte", betonte Specht. Allerdings habe sich das gute Wirtschaften und die haushalterische Disziplin der vergangenen Jahre ausgezahlt: "Wir konnten ohne Abstriche wie geplant weiter investieren und unsere städtischen Gesellschaften stützen." Doch zur Wahrheit gehört auch: "Ohne die Hilfen von Bund und Land hätten wir 2020 erstmalig ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 66,2 Millionen Euro ausgewiesen."

Als der Gemeinderat im Dezember 2019 den Doppelhaushalt für die kommenden zwei Jahre verabschiedete, war die Welt noch in Ordnung. Die Stadt hatte für die kommenden vier Jahre in der Finanzplanung für 2025 eine Rekordinvestitionssumme von 846 Millionen Euro vorgesehen. Zahlreiche Projekte sollten begonnen, weitergeführt oder beendet werden. Daran soll sich auch nichts ändern, betonten Kurz und Specht. An den Investitionen wolle man festhalten. Der Haushalt kommt trotz allem ohne Neuverschuldung aus. Auch Gebühren- oder Steuererhöhungen sind nicht geplant.

Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, Digitalisierung, Investitionen in den Klimaschutz, Schulsanierungen, Neubauten von Kindertagesstätten, die Sanierung des Nationaltheaters, Radwegebau, der Neubau der Stadtbibliothek, die Entwicklung der Konversionsgebiete, aber auch die Stärkung und Aufstockung des städtischen Krisenmanagements nannte der OB als Beispiele für geplante Großprojekte.

"Mit dem nun vorgelegten Überbrückungshaushalt für ein Jahr stabilisieren wir einerseits die Finanzierung der geplanten Leistungen und Investitionen. So schaffen wir in der aktuellen Situation Planungssicherheit für alle Akteure und stützen die Konjunktur", so Christian Specht. Zudem habe man die Möglichkeit, in einem Jahr die mittelfristigen Planungen dann der aktuellen Lage anzupassen.

Er erinnerte in seiner Rede auch an die Corona-Hilfen der Stadt. Mit kurzfristig aufgelegten Sofortprogrammen habe man besonders betroffene Sektoren gestützt, ergänzend zu den Hilfsprogrammen von Bund und Land. Diese kamen insbesondere stadtteilprägenden Geschäften, Start-ups und Clubs zugute. Mithilfe eines Sozialfonds konnten individuelle Notlagen gelindert werden.

Der Kämmerer schätzt, dass man erst 2025 wieder das finanzielle Vorkrisenniveau von 2019 erreicht. Dementsprechend eng wird es in Sachen Liquidität. Nach dem jetzigen Planungsstand sinkt diese in den Jahren 2023 und 2024 aufgrund der hohen Investitionen unter die gesetzliche Mindestliquidität. 2025 wird wieder ein Plus prognostiziert. Der Haushalt sei aber trotzdem genehmigungsfähig, betonte Christian Specht. "Das Vorgehen ist mit dem Regierungspräsidium abgestimmt." Dies sei möglich aufgrund der guten Ertragslage und weil es zu keiner Neuverschuldung kommt.

Spielraum für neue Projekte besteht aber kaum. Schon allein, weil es immer wieder zu unvorhersehbaren Ausgaben kommen kann, an denen kein Weg vorbei führt: siehe die Corona-Pandemie oder jüngst der Fahrlachtunnel.