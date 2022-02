Von Alexander Albrecht

Mannheim. In den vergangenen Monaten sind in den Stadtwäldern viele Bäume gefällt worden. Inzwischen ruhen die Arbeiten, die nächsten Schritte sollen im Spätherbst folgen, teilte die Landschaftsagentur Plus jetzt mit. Die Agentur rodet und forstet den sogenannten Kollekturwald der Evangelischen Stiftung Schönau im Mannheimer Norden über acht Jahre wieder auf, was zu großen Diskussionen geführt hatte.

Der 110 Hektar große Kollekturwald ist Teil des Käfertaler Walds und von Kiefern geprägt. Die Bestände sind jedoch durch Trockenheit und Pilzbefall stark gefährdet. Zudem hat sich dort die Spätblühende Traubenkirsche verbreitet, die als invasive Art heimische Baumarten verdrängt. Dass sich der Wald auf natürlichem Weg erholt, ist nach Angaben der Forstspezialisten nicht absehbar. Daher der achtjährige Umbau, nach dem sich ein klimaresilienter und artenreicher Laubmischwald entwickeln soll. Das ist notwendig für die Filterfunktion des Bodens und und die Kohlenstoffspeicherung.

Wie die Landschaftsagentur weiter mitteilte, waren von Anfang Oktober bis Mitte Dezember vergangenen Jahres zunächst gezielt die Spätblühende Traubenkirsche sowie weitere invasiv wachsende Neophyten, wie zum Beispiel der Götterbaum, aus dem Zwischen- und Unterstand entfernt worden. Einige abgestorbenen Bäume verbleiben als Totholz im Wald. Sie dienen verschiedenen Tierarten als Unterschlupf und Nistmöglichkeit. Wertvolle Altbäume bleiben ebenso erhalten. Die Flächen werden unmittelbar nach der Rodung mit heimischen Baum- und Straucharten bepflanzt. Dazu zählen vor allem die Traubeneiche, Hainbuche, Winter- und Sommerlinde, aber auch die Elsbeere oder die Sandbirke.

"Plus" begründete die Pause mit der Rücksicht auf die Naherholungsfunktion des Walds und dass Tiere in der Brut- und Aufzuchtzeit nicht gestört werden sollen. Die Landschaftsagentur bearbeitet nach eigenen Angaben durchschnittlich zwölf Hektar des Kollekturwalds. Neben der behutsamen Entnahme von Eindringlingen und abgestorbener Bäume legen die Spezialisten Sandrasenflächen und Tümpel an.

Damit sollen die Lebensräume von beispielsweise der Zaun- und Mauereidechse stabilisiert und neue etwa für die Kreuzkröte geschaffen werden. Zum Vergleich: Die Stadt bereitete in dieser Saison 13 Waldstücke im Norden und Süden Mannheims mit insgesamt 6,7 Hektar für die Aufforstung vor. Geplant ist auch hier ein "artenreicher Laubmischwald", der mit den Anforderungen des Klimawandels in Zukunft besser zurechtkommt als der Kiefernwald.

Die Situation des Mannheimer Waldes – und bei Weitem nicht nur dort – hatte sich zum Zeitpunkt der Arbeiten dramatisch verschlechtert. Viele Bäume waren tot und nicht mehr zu retten. "Es ist erschreckend, wie grau und braun die Kiefern sind", sagte Stefan Wilhelm, der Leiter der städtischen Forstbehörde, damals im Gemeinderat. Vor allem die Trockenheit hatte den Bäumen stark zugesetzt. Übrig blieb die Spätblühende Traubenkirsche – und die ist ökologisch nicht besonders wertvoll.