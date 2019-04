Von Olivia Kaiser

Mannheim. Das Schicksal seines Vaters hat Jörg Watzinger stets beschäftigt. Er wurde von den Nazis verfolgt und schließlich ins KZ nach Dachau verschleppt. Anfang des Jahres hat Watzinger eine Gruppe für Angehörige von NS-Verfolgten gegründet, die sich vierteljährlich in Mannheim trifft. Im RNZ-Interview erzählt er, was ihn dazu bewogen hat und warum die Forderung, einen Schlussstrich unter die Nazizeit zu ziehen, für die Opfer unmöglich ist.

Herr Watzinger, was hat Sie dazu bewogen die Gruppe zu gründen?

Da muss ich etwas weiter ausholen. Mein Vater war drei Jahre im Konzentrationslager Dachau interniert. Er hat das zwar nicht verheimlicht, aber gern gesprochen hat er darüber auch nicht. Einige Zeit nach seinem Tod wurde die Frage für mich immer dringender: Was ist hinter dieser grauen Wand "Drei Jahre KZ Dachau"?

Wie haben Sie diese graue Wand eingeschlagen?

Ein Psychologe empfahl mir, Bücher zu dem Thema zu lesen, um das Einzelschicksal in den historischen Zusammenhang zu bringen. Ich besuchte auch die Gedenkstätte Dachau. Dann entdeckte ich zwei Bücher. Eins handelte von einem Treffen von Nachkommen von KZ-Häftlingen im Jahr 2008 im KZ Ravensbrück und eins von einer Konferenz des Bundesverbands Information und Beratung von NS-Verfolgten. Über den Verband erfuhr ich schließlich vor zwei Jahren von einem ersten Treffen von Angehörigen in Süddeutschland - und zwar in Nürnberg. Dort habe ich das erste Mal außerhalb der Familie über das Schicksal meines Vaters gesprochen. So kam ich auf die Idee, eine Gruppe in Mannheim zu gründen. Im Januar fand das erste Treffen statt, zu dem acht Leute kamen.

Warum war Ihr Vater in Dachau?

Er wollte sich das Denken in einem gleich geschalteten Staat nicht verbieten lassen. 1933 begann er als 20-Jähriger in Berlin Jura zu studieren. Er hat "Mein Kampf", aber auch "Das Kapital" gelesen und kam für sich zu dem Schluss, dass er in der sozialistischen Arbeiterpartei seine politische Heimat hat. Die war jedoch verboten. Er hatte Kontakt zu Mitgliedern, die ins Exil in die Schweiz gegangen waren. Er hat ihnen bis 1938 Informationen über die innenpolitische Lage in Deutschland gegeben. Er hätte zwar die Möglichkeit gehabt, auch ins Exil zu gehen, fühlte sich aber sicher. Das war leider eine Fehleinschätzung: 1939 wurde er verhaftet und wurde wegen Vorbereitung zum Hochverrat angeklagt.

Wie ging es dann weiter?

Mein Vater saß zunächst zwei Jahre im Gefängnis. Er hatte Glück, dass er vor dem Zivilgericht landete und der Richter ihm seine jugendliche Unvernunft angerechnet und ihn nicht zum Tod verurteilt hat. Nach Verbüßung der Haftstrafe wurde er dann nach Dachau verschleppt - ohne Anklage und ohne Prozess. Dort war er von 1941 bis 1944.

Ihre Gruppe ist nur für Betroffene geöffnet. Warum?

Im Moment möchten wir die Treffen als geschützten Gesprächsraum anbieten. Die Menschen, die sich mit ihrer Familiengeschichte auseinandersetzen, sollen die nötige Vertraulichkeit finden. Eine Perspektive ist aber auch, dass wir Veranstaltungen anbieten, die öffentlich sind - zum Beispiel Lesungen oder auch Filmabende.

Einige Leute sagen, dass nach mehr als 70 Jahren ein Schlussstrich unter die NS-Zeit gezogen werden sollte. Wie sehen Sie das?

Einen Schlussstrich zu ziehen, das geht nicht so einfach. Die Erfahrung der Ausgrenzung, von Erniedrigung und von Rechtlosigkeit ist ein Teil der Familiengeschichte, besonders bei Nachkommen von verfolgten Juden. Immerhin wurde oft ein Großteil der Familie ermordet. Das sind Erfahrungen, die nicht einfach so vorbei sind.

Deshalb besteht noch immer ein großer Gesprächsbedarf?

Ja, das kann ich so bestätigen. Es hilft den Teilnehmern, über das Schicksal des betroffenen Angehörigen - das häufig von der restlichen Familie verschwiegen oder verharmlost wurde - zu sprechen und so besser damit zurecht zu kommen. Es hilft dabei, diesen Teil der Familiengeschichte anzunehmen mit allen Gefühlen, die dazu gehören. Übrigens auch, wenn es sich bei den Nachkommen um die zweite oder gar dritte Generation handelt.

Info: Das nächste Treffen findet am Montag, 8. April, um 19 Uhr statt. Die Gruppe ist offen für weitere Mitglieder. Interessierte können sich an nachkommen.delta@web.de wenden.