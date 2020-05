Mannheim. (RNZ/rl) Wegen Wartungsarbeiten im Fahrlachtunnel könnte es in den Pfingstferien ab Montag, 1. Juni, bis zum Sonntag, 14. Juni, zu Verkehrsbehinderungen kommen. Wegen der Wartungs- und Reparaturarbeiten an der Tunneltechnik werden beide Tunnelröhren im Wechsel voll gesperrt. Das teilte die Stadt Mannheim mit.

Neben der Beleuchtung und der Lüftungsanlage sollen die Entwässerungsanlage und die Signalelektronik gewartet, sowie diverse Reinigungsarbeiten durchgeführt werden. Die Arbeiten sind im regelmäßigen Turnus erforderlich, um die Betriebssicherheit des Tunnels zu gewährleisten. Dem Verkehr steht in dieser Zeit nur jeweils eine Fahrspur in der jeweiligen Tunnelröhre zur Verfügung.

Vollsperrung Tunnelröhre Nord: Die Verkehrseinrichtungen für die Vollsperrung der Tunnelröhre Nord werden am Montag, 1. Juni, aufgebaut und am Sonntag, 7. Juni, abgebaut. In dieser Zeit ist die Nordröhre gesperrt. Der Verkehr wird über die Südröhre geführt. Diese ist dann nur einspurig in beide Richtungen befahrbar.

Vollsperrung Tunnelröhre Süd: Am Sonntag, 7. Juni, wird die Verkehrseinrichtung in der Tunnelröhre Nord abgebaut und in der Südröhre für die Vollsperrung aufbaut. Eine Woche später, am Sonntag, 14. Juni, sind die Arbeiten abgeschlossen und die Sperrung wird aufgehoben.