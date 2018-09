Viel Kreativität: Günther Gräff in seinem heimischen Atelier. Foto: Gerold

Von Marco Partner

Mannheim. Talente schlummern gerne im Verborgenen. Unerkannt, unsichtbar, gänzlich unentdeckt, bis sie auf einmal ans Tageslicht treten. Bei Günther Gräff dauerte es sage und schreibe 68 Jahre, bis er seine kreative Ader entdeckte: die Malerei.

"Es gab zuvor keinerlei Berührungspunkte. Ich habe es nie ausprobiert, es hat sich nie aufgedrängt", erzählt der Mannheimer. Doch seit sechs Jahren bestimmt die Kunst den Alltag des einstigen KFZ-Meisters. Gräff malt und malt, als hätte es nie etwas anderes als diese Leidenschaft gegeben. Mit Pinsel und Farbe lässt er beruhigende Landschaftsbilder, surreale Welten und ausdrucksstarke Porträts entstehen.

Erst mit der Pensionierung begann die Entdeckungstour der eigenen, inneren Begabung. 33 Jahre arbeitete Gräff bei den John-Deere-Werken, jahrzehntelang führte er die Disposition des amerikanischen Traktorenherstellers. Angst, dass ihm mit dem Ruhestand in seinem Haus im kleinen Mannheimer Stadtteil Scharhof die Decke auf den Kopf fallen würde, hatte er nie.

Stattdessen folgte er seiner inneren Stimme - doch die führte zunächst gar nicht zur Kunst, sondern nach Italien. Viele Urlaube hat der heute 74-Jährige mit seiner Familie in der Toskana verbracht.

Um den Hang für das Stiefelland zu vertiefen, besuchte er einen Italienischkurs. "Aber da macht der Kopf nicht mehr richtig mit", musste er sich eingestehen, dass es mit zunehmenden Alter schwierig ist, eine neue Sprache zu lernen.

Beim Zappen durchs TV-Programm machte es dann plötzlich Klick. "Das kann ich auch", sagte sich Gräff als er den berühmten Lockenkopf im Fernsehen sah: Bob Ross, der US-amerikanische Maler, der Kunst so einfach erscheinen lässt und mit seinen locker von der Hand gehenden Pinseltupfern Berge, Seen, Bäume und Wolken auf die Leinwand bannt.

Gräff beherzigte die Do-it-yourself-Methode, und ging ganz pragmatisch an sein Vorhaben ran. Von einem gewöhnlichen Aldi-Einkauf kehrte er mit Pinseln, Leinwänden und Farbtuben zurück. "Oh mein Gott", dachte seine Frau Gertrud zunächst. Schließlich gab es bis dahin überhaupt keine Verbindung zwischen ihrem Mann und der Kunst.

Doch bereits die ersten Bilder bestätigten ihn. Die kräftigen Hände, die ein Berufsleben lang an Motoren und Getrieben schraubten, sollten auch zu filigraner Arbeit fähig sein. Nach den ersten Schnee- und Gebirgslandschaften á la Bob Ross löste er sich schnell von dessen romantisch-kitschigen Stil - und tauchte tiefer in die Welt der Malerei ein. Bei einem Abendstudium an der Freien Kunstakademie lehrte ihm der im vergangenen Jahr überraschend verstorbene Kunstdozent Marcel Weber, dass Grün nicht aus der Tube kommt, sondern gemischt wird.

Im Kunstzentrum der Alten Feuerwache ermutigte ihn Professor Günter Meck, sich auch in abstrakter Kunst zu versuchen. Jetzt scheut Gräff kaum vor einem Stil zurück - und wagt sich an moderne Ausdrucksformen genauso heran wie an die Alten Meister Dalí, Vermeers oder Van Gogh.

Das Haus im Scharhof hat sich inzwischen in ein kleines Kunstmuseum verwandelt, der alte Tankraum zum Atelier. Denn Gräff malt nahezu täglich - und längst nicht nur für sich selbst - sondern auch für andere. Für Psychologen, Ärzte, kleine Agenturen und Privatpersonen nimmt er Aufträge entgegen.

"Das ist für mich die größte Motivation, die Wünsche anderer umzusetzen", betont er. Vor allem in Arztpraxen und Krankenhäuser gibt Gräff immer wieder Vernissagen. Und einmal stellte er nach einer Kunstausstellung fest, dass ihm ein Gemälde gestohlen wurde. "Auch eine Form der Anerkennung", nimmt er es mit Humor.

Info: www.facebook.com/gunther.graff