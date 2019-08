Mannheim. (pol/mare) Die Polizei hat einen notorischen Exhibitionisten geschnappt. Das teilen die Beamten mit.

Das erste Mal war der 24-jährige Mann am 20. August "aktiv": Zwischen 13.30 und 14 Uhr onanierte der Mann hier vor zwei Frauen am Strand des Vogelstangsees. Der zweite Fall ereignete sich zwei Tage später, als er vor einen bislang unbekannten Frau "ungehörige Handlungen", wie die Polizei schreibt, an sich vornahm.

Schließlich hielt sich der Mann am Dienstag, 27. August, wieder am Strand auf - und wurde von den beiden Frauen wiedererkannt, die er am 20. August belästigt hatte. Sie verständigten die Beamten, die das Gebiet ohnehin überwachten. So ging der Mann den Polizisten ins Netz.

Die Ermittlungen dauern noch an - insbesondere die am 22. August belästigte Frau wird von den Beamten gesucht. Aber auch andere Zeugen können sich melden unter Telefon 0621/1744444.

Der 24-Jährige hat nackenlange schwarze Haare mit kurzem Haupthaar und hat einen spärlich wirkenden schwarzen Vollbart. Er ist 1,75 bis 1,80 Meter groß und von "südländischem Typ", wie die Beamten schreiben.