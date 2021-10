Von Marco Partner

Mannheim. "Wie herrlich ist es, dass niemand eine Minute zu warten braucht, um damit zu beginnen, die Welt langsam zu verändern", schrieb Anne Frank im März 1944, wenige Tage vor ihrer Verhaftung, in ihr Tagebuch. Vier Mannheimer Jugendliche haben sich in einem Podcast intensiv mit dem Leben und dem Tod des 1945 in einem nationalsozialistischen Konzentrationslager ermordeten jüdischen Mädchens befasst – und dabei auch den zunehmenden Antisemitismus in der heutigen Zeit in den Blick genommen. Nun wurden die Jugendlichen für ihr bewusstes Erinnern und ihr Engagement gegen Rassismus und Diskriminierung in Berlin als Anne-Frank-Botschafter gewürdigt.

"Speak Up im Quadrat" heißt der Podcast von Yara Antonic, Coloma Gerner, Liam Gutknecht und Aaron Müller, die verschiedene Gymnasien in Mannheim besuchen. Nach der Teilnahme an einem Seminar im Anne-Frank-Zentrum in Berlin wurden sie im Herbst 2019 bei der Anne-Frank-Wanderausstellung im Mannheimer Jugendkulturzentrum Forum zunächst als Museumsführer tätig. Im Anschluss kamen sie auf die Idee, ein Hör-Projekt zu erarbeiten. "Wir wollen damit unsere Stimme erheben, gegen Diskriminierung und für eine Erinnerungskultur", erklärt Gutknecht.

Die 18-Jährigen setzen sich mit den Biografien von Anne Frank sowie Sophie Scholl auseinander, zeichnen den Lebensweg mit dem Versteck in Amsterdam beziehungsweise den Widerstand gegen das Nazi-Regime nach und versuchen, sich aus heutiger Jugendsicht so gut es geht einzufühlen: "Hätten wir auch so viel Mut bewiesen?", fragt Gutknecht, und liefert die ehrliche Antwort gleich dazu: "Ich weiß nicht, ob ich so mutig gewesen wäre, um für die Sache zu sterben. Das ist ein krasser Gedanke."

Coloma Gerner betont: "Die Frage ist vielmehr: Was tun wir heute?" Und so richtet sich das Augenmerk auch auf die Wirkung der beiden berühmten NS-Opfer auf die Gegenwart: Was können wir von ihnen lernen und wie ihr Andenken in Erinnerung bewahren, ohne es zu verklären oder misslich zu gebrauchen? Den Auftritt einer Frau bei einer Demo gegen die Corona-Maßnahmen machen die Schüler auch zum Thema. Bei einem Querdenker-Auftritt in Kassel sagte eine 22-Jährige vor gut einem Jahr, sie fühle sich wie Sophie Scholl: "Das darf man nicht vergleichen, denn wenn es so wäre, dann wäre sie ja jetzt tot. Wir leben in einer Demokratie, sie musste nicht um ihr Leben fürchten. Durch solche Vergleiche werden das NS-Regime und der Holocaust auch verharmlost", warnt Gerner.

Daher ist das Schüler-Quartett im Podcast um eine Einordnung, um ein bewusstes und intensives Zurückerinnern bemüht. "Wir wollen dazu anregen, dass sich junge Leute Gedanken machen, was damals wirklich passiert ist. Man darf die Geschichte des Nationalsozialismus nie zur Seite legen, nur so kann man nicht vergessen", so Gutknecht. Zugleich dürften Sophie Scholl oder Anne Frank nicht zu "Popstars der Geschichte" stilisiert und wie das Konterfei Che Guevaras zu einer Floskel des Widerstands werden. "Den Podcast wollen wir nun fortführen, vielleicht eher vergessene Persönlichkeiten vorstellen, aber auch Gäste zum Gespräch einladen", verrät Gutknecht.

Seit 2013 zeichnet das Anne-Frank-Zentrum den Einsatz von jungen Menschen für Freiheit und Gleichberechtigung aus. Beim Programm "Anne-Frank-Botschafter" werden junge Menschen dabei unterstützt, eigenständig Projekte gegen Antisemitismus, Rassismus und jede Form von Diskriminierung an ihrem Wohnort umzusetzen. Bei der Ehrung in der Botschaft des Königreichs der Niederlande in Berlin trafen die Schüler dann nicht nur auf zehn andere Botschafter-Gruppen, sondern auch auf Zeitzeugen wie Franz Michalski.

Obwohl seine Mutter vom Judentum zum katholischen Glauben übertrat, bekam seine Familie die Repressionen der Rassengesetze zu spüren. Als Elfjähriger durfte der Breslauer nicht mehr die Schule besuchen, als die Familie 1944 deportiert werden sollte, ergriff er die Flucht und tauchte bis zum Kriegsende an unterschiedlichen Orten unter. Sein Überleben verdankt Michalski den zahlreichen Menschen, die ihm Unterschlupf boten. Heute rühren ihn Briefe von Schülern, die ihm schreiben, dass er sich bei ihnen verstecken kann, wenn er wieder fliehen muss. "In Zeiten, in denen Antisemitismus wieder zunimmt, ist es von enormer Bedeutung, dass sich junge Menschen wie die Anne-Frank-Botschafter für Respekt und Vielfalt in der Gesellschaft einsetzen", erklärte der 87-Jährige.

Und auch Ronald Leopold, der Direktor des Anne-Frank-Hauses in Amsterdam, spricht seinen Dank aus: "Die Erinnerung an den Holocaust ist eine Herausforderung für uns alle. Es konfrontiert uns auch mit der schwierigen Frage, was es heißt, Mensch zu sein. Aber diese Auseinandersetzung ist wichtig, um für eine bessere Zukunft zu arbeiten."