Mannheim. (mün) Am Sonntagmittag gegen 15 Uhr musste zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit der Zugverkehr am Mannheimer Hauptbahnhof komplett eingestellt werden. Gegen 15.30 Uhr wurde die Sperrung von der Bundespolizei wieder aufgehoben. Aber im Fernverkehr und im S-Bahnverkehr kommt es am Nachmittag immer noch zu Verspätungen.

Die Sperrung des Hbf #Mannheim konnte wieder aufgehoben werden. — Bundespolizei Baden-Württemberg (@bpol_bw) 26. Mai 2019

Der Grund: Eine Person befand sich im Gleisbereich, meldet die Bundespolizei.

+++ Aktuell +++

Derzeit ist der Hbf #Mannheim wegen Personen im Gleis für den Zugverkehr komplett gesperrt.

Ein Zusammenhang zu #KSCSVW besteht nach bisherigen Erkenntnissen nicht. — Bundespolizei Baden-Württemberg (@bpol_bw) 26. Mai 2019

Das war nicht das erste Mal an diesem Nachmittag: Schon kurz nach 14 Uhr hatte kein Zug mehr in oder aus dem Bahnhof fahren dürfen, weil sich ein Mensch im Gleisbereich aufgehalten hatte. Der wurde dann aber gefunden und der Zugverkehr wieder freigegeben. Bis es eben zu diesem zweiten, gerade laufenden Einsatz im Mannheimer Hauptbahnhof kam.

+++Update+++

Erneut #Personen im #Gleis in #MannheimHbf❗️ Aktuell wieder keine Zugfahrten möglich. Update folgt. — DB Regio AG - Mitte (@Regio_Mitte) 26. Mai 2019

Update: 26. Mai 2019, 16.20 Uhr