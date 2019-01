Mannheim-Neckarstadt. (pol/mün) Den Polizisten bliebt nichts mehr anderes übrig, als einem 19-Jährigen die Handschellen anzulegen. Und selbst danach griff er noch einen Rettungssanitäter und einen Krankenpfleger an, die seine Verletzungen versorgen wollten.

Der junge Mann war am Sonntagabend in der Damentoilette einer Sporthalle in der August-Kuhn-Straße erwischt worden, wie er gerade die Wände mit einem Stift beschmierte. Der 58-jährige Zeuge wurde von ihm geschlagen; dieser hielt mit drei weiteren Personen den 19-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Als die alarmierten Polizeibeamten vor Ort waren, versuchte der junge Mann über einen Zaun in eine angrenzende Parkanlage zu klettern. Das misslang aber und er verletzte sich dabei an beiden Händen, wie die Polizei mitteilt.

Bei der anschließenden Personenkontrolle schrie der Heranwachsende laut umher und schubste die Beamten, heißt es in der Mitteilung. Daraufhin wurden ihm Handschellen angelegt.

Als ein Sanitäter des hinzugerufenen Rettungswagens sich der Kletterverletzung des 19-Jährigen annehmen wollte, trat ihm der Verletzte in den Schritt.

Da die Wunden einer Behandlung bedurften, musste der junge Mann von mehreren Polizeibeamten festgehalten und so in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Dabei beleidigte und bedrohte er die Rettungskräfte sowie die Uniformierten.

Im Krankenhaus angekommen, trat der Randalierer erneut um sich und verletzte dabei einen Krankenpfleger.

Im Beisein der Beamten konnte der Mann dann behandelt werden.

Der 19-Jährige muss sich nun wegen Körperverletzung in mehreren Fällen, Beleidigung und Bedrohung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.