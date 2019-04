Laut Grötsch fühlen sich viele angesiedelte Unternehmen der Stadt verbunden. So investierte etwa die MVV Energie AG im vergangenen Jahr 100 Millionen Euro in ihr Kraftwerk auf der Friesenheimer Insel. Foto: Gerold

Von Jan Millenet

Mannheim. Eine niedrige Arbeitslosenquote und etliche Unternehmensansiedlungen zeugen von einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung Mannheims. Die Zahlen dazu stehen im Jahresbericht 2018 des Fachbereichs Wirtschaftsförderung, der jetzt im Rathaus vorgestellt wurde. Dabei blickte Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch gerne auf die vergangenen zehn Jahre zurück, in denen er dem Wirtschaftsstandorts Mannheim eine positive Entwicklung bescheinigte.

"Die Zahlen sprechen für sich", begründete Grötsch seine Freude über diese Entwicklung. Denn vor zehn Jahren hätte niemand gedacht, dass sich das Ganze so gut entwickeln würde. Einige Beispiele: 2009 zählte Mannheim rund 8200 Betriebe, 2018 sind es knapp 9000. Vor zehn Jahren lag die Arbeitslosenquote bei 8,6 Prozent, letztes Jahr bei 4,9 Prozent - der niedrigste Wert seit über 25 Jahren. Und damit bewegt sich die Quadratestadt schon seit einigen Jahren unter dem Bundesdurchschnitt, der 2018 bei 5,2 Prozent lag. Von einem Allzeithoch sprach Grötsch indes bezüglich der knapp 190.000 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, die letztes Jahr dank 4900 neuer Arbeitsplätze registriert wurden.

Fernab von den trockenen Zahlen sieht der Wirtschaftsbürgermeister den besten Indikator für einen wirtschaftlich starken Standort jedoch in den Ergebnissen der Unternehmensbefragung 2018, bei der von einem externen Institut über 550 in Mannheim ansässige Unternehmen befragt wurden. Auch sie deuten darauf hin, dass sich die Unternehmer wohlfühlen. So heißt es seitens der Stadt Mannheim: "Sämtliche Standortfaktoren sowie die Globalzufriedenheit werden noch positiver bewertet als bei allen bisherigen Befragungen."

Demnach sind insgesamt 94 Prozent der Befragten mit Mannheim als Unternehmensstandort "sehr zufrieden" oder "eher zufrieden". Über 70 Prozent waren zudem der Meinung, dass es sogar noch weiter aufwärts gehen werde. Laut Jahresbericht fühlen sich fast alle angesiedelten Unternehmen mit ihrem Standort verbunden. So gab es einige Investitionen, die teilweise in den dreistelligen Millionenbereich gingen.

Die MVV Energie AG beispielsweise investierte im vergangenen Jahr 100 Millionen Euro in den Kraftwerksstandort Friesenheimer Insel. Die Firma Roche Diagnostics Deutschland nahm gar 170 Millionen Euro in die Hand, um eine neue Abfüllanlage für biopharmazeutische Medikamente zu bauen, außerdem 36 Millionen Euro für den neuen Vertriebssitz. Für Christiane Ram, Leiterin des Fachbereichs Wirtschafts- und Strukturförderung, ist die Entwicklung auch ein Zeichen des engen Austauschs ihres Ressorts mit den Firmen. "Unsere Unternehmen sind informiert. Das wurde ebenfalls aus der Befragung deutlich", sagte sie und nannte weitere Beispiele, die offensichtlich für die Wirtschaft positive Früchte tragen.

Darunter das erfolgreiche Beantragen diverser Fördermittel für den Startup-Bereich. Unter anderem fließen eine Million Euro aus dem Fonds für regionale Entwicklung der EU in die Errichtung eines Anbaus an das Mafinex-Technologiezentrums, in dem künftig Gründungsinteressierte früh in Unterstützungsangebote geführt werden sollen. Im selben Atemzug nannte Ram auch das Cluster Medizintechnologie, in dem Unternehmen, Klinik und Forschung gemeinsam Innovationen für Patienten entwickeln. Zukünftig werde das auf dem Mannheim Medical Technology Campus (MMT-Campus) unter einem Dach passieren. Das erste Gebäude feierte im November 2018 Richtfest.

Die Stadt Mannheim möchte auch weiterhin im Wirtschaftsbereich nicht schlafen. "Wir werden 2019 weitere Meilensteine setzen", sagte Christiane Ram selbstbewusst. Demnach wird sich in den Bereichen "Nachhaltigkeit" und "Social Economy" etwas tun. Mehr wollte Ram jedoch "wegen laufender Planungen" noch nicht verraten.