Von Alexander Albrecht

Mannheim. Auch mehr als ein halbes Jahr nach dem Rückzug des früheren Bundestagsabgeordneten und CDU-Kreisverbandschefs Nikolas Löbel aus Parlament und Partei kommen die Mannheimer Christdemokraten nicht zur Ruhe. Neuer Streit ist um den Umgang mit einem Gutachten entbrannt, das der Landesverband auf Bitten des Kreisvorstands in Auftrag gegeben hatte. Die Stellungnahme unabhängiger Wirtschaftsprüfer thematisierte die Vorgänge in der früheren Geschäftsstelle und fällt in seine Zeit, als Löbel dort nicht nur sein Wahlkreisbüro für den Bundestag untergebracht hatte, sondern ein weiteres Büro auch als Abgeordneter und Geschäftsführer seiner privaten Firma nutzte.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt unter anderem wegen Betrugsverdachts – die Gutachter kamen bereits zu dem Schluss, dass es weder zu strafbaren Handlungen noch zu Verstößen gegen das Parteiengesetz gekommen war. Mehr Details nannten der Kreisvorstand und der stellvertretende Landesgeschäftsführer Roger Schenk bei einem Gespräch mit Pressevertretern und Mitgliedern nicht – wegen datenschutz- und persönlichkeitsrechtlicher Bedenken. Das stieß kritischen Parteifreunden wie dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten Egon Jüttner oder Ex-Stadtrat Konrad Schlichter bitter auf. Von der versprochenen Transparenz bei der Aufklärung könne keine Rede sein, schimpften sie bei dem Treffen, und fühlten sich "verschaukelt".

Kurz vor dem Parteitag und der Wahl eines neuen CDU-Vorstands in Mannheim am nächsten Freitag hat der Landesverband den 800 Mitgliedern drei Termine zur Einsichtnahme in das Gutachten angeboten. Zwei davon in Stuttgart, am vergangenen Freitag von 18 bis 19 Uhr. "Weit ab der tatsächlichen Geschehnisse ist es nur wenigen möglich, diese Termine wahrzunehmen", zürnt Steuerberater Heinrich Braun, seit Jahren auf Konfrontationskurs mit der Parteispitze.

Nicht nur das empfinden er, Jüttner oder der frühere Bürgermeister Rolf Schmidt als Schikane. Der Basis bleibt jeweils lediglich nur eine Stunde Zeit, um den teilweise geschwärzten Bericht mit seiner eher komplizierten Materie zu studieren. Aufzeichnungen oder Notizen sind streng untersagt. Und: Alle Mitglieder bekommen einen Maulkorb verpasst und müssen vor dem Lesen eine umfangreiche Verschwiegenheitsverpflichtung unterschreiben. Wer vertrauliche Inhalte verrate, so heißt es in dem Papier, mache sich "unter Umständen" strafbar, riskiere eine Geld- oder Freiheitsstrafe.

In einem offenen Brief legen zwölf Mitglieder, darunter Ortsverbandsvorsitzende und ehemalige Funktionsträger, nach. Sie drohen damit, die Vorstandswahl bei der Versammlung an diesem Freitagabend platzen zu lassen. Fast alle Vorstände waren schon im Amt, als Löbel den Kreisverband führte. Katharina Funck zum Beispiel, die kommissarische Vorsitzende. Die einfachen Mitglieder wüssten wegen geschwärzter Passagen oder fehlender Informationen nicht, ob und gegebenenfalls in welcher Weise die Führungskräfte zu den hauptsächlich von Löbel verursachten "Verwüstungen in unserer Partei" beigetragen hätten.

Die Verschwiegenheitserklärung schränke in unzulässiger Weise die Rechte der Basis ein und mache eine Diskussion über den "Punkt Entlastung" unmöglich. "Das heißt, eine Entlastung kann gar nicht erfolgen und somit auch kein neuer Vorstand gewählt werden." Zur Wahl stellen wollen sich bislang CDU-Sprecher Christian Hötting und Ilya Zarrouk. Der Historiker ist parteiintern ein unbeschriebenes Blatt und positioniert sich auf der Seite der Kritiker.