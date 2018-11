Mannheim. (pol/van) Ein Langfinger hatte es in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf ein Paketverteilerzentrum im Stadtteil Neckarstadt abgesehen. Das berichtet die Polizei.

Der Unbekannte brach in die Lagerhalle in der Dudenstraße ein. Im Innern des Verteilerzentrums öffnete der Täter mehrere Pakete und entwendete den Inhalt. Wie der Einbrecher in das Gebäude gelangen konnte, wird derzeit ermittelt. Die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt werten nun die Kameraaufnahmen aus. Die betroffenen Empfänger wurden ermittelt und werden nach Angaben der Polizei kontaktiert.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0621/3301-0 an die Ermittler zu wenden.