Mannheim. (alb) Ein wenig überraschend ist es ja schon: Seit mehr als sechs Wochen ist ein Abschnitt in der Fressgasse für den Durchgangsverkehr gesperrt. In Pressekonferenzen warben die Verantwortlichen der Stadt dafür, Parkhäuser zu benutzen. Also wäre es keine Überraschung gewesen, wenn die Tiefgarage von Q6/Q7 am Anfang der Fressgasse mehr genutzt wird. Doch das ist nicht der Fall, wie ein Sprecher des Einkaufszentrums auf RNZ-Nachfrage sagte. "Die Frequenz hat sich nicht verändert", erklärte er.

Es sei, als ob es keine Sperrung geben würde. Allzu traurig ist der Betreiber darüber nicht. Die Tiefgarage mit ihren mehr als 1300 Parkplätzen liege sehr günstig und werde auch so gut genutzt.

Für die Kunden hat das Einkaufszentrum jetzt einen weiteren Service parat: Parken ohne Ticket. Wer mitmachen will, muss sich einmal registrieren und die Bezahlmethode wählen. Bei der Einfahrt in die Tiefgarage erkennt das System das Kennzeichen automatisch, die Schranke öffnet sich. Nach dem Besuch geht es – ohne am Ticketautomaten zu warten – direkt zum Auto. Bei der Ausfahrt wird das Kennzeichen wieder erfasst, die Abrechnung erfolgt im Hintergrund.