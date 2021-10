Mannheim. (pol/lyd) Am Freitagabend gegen 20.35 Uhr kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand auf einem Betriebsgelände, teilt die Polizei mit. In der Lagerhalle einer Firma in der Holländerstraße befanden sich mehrere Maschinen zur Reinigung von Tankcontainern. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts waren diese in Brand geraten.

Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf zwei weitere Container über. Die Berufsfeuerwehr Mannheim und die freiwillige Feuerwehr konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen.

Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Ersten Schätzungen zur Folge dürfte der Brandschaden in einem 6-stelligen Bereich liegen. Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarau aufgenommen.